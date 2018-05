Russie: 14 ans de prison requis contre un journaliste ukrainien accusÃ© d'espionnage

Le parquet russe a requis lundi 14 ans de prison contre Roman Souchtchenko, un journaliste ukrainien arrêté en octobre 2016 et accusé d'espionnage par Moscou, a annoncé son avocat.

"L'accusation a demandé 14 ans de prison. Ce n'est pas la peine maximale qu'elle pouvait demander, qui est de 20 ans", a déclaré à l'AFP Mark Feïguine, l'avocat de Roman Souchtchenko, présenté comme un journaliste par Kiev mais accusé par Moscou d'être un colonel du renseignement ukrainien.

"Je pense qu'ils ont pris en compte le contexte d'Oleg Sentsov", réalisateur ukrainien condamné à 20 ans de prison en Russie pour "terrorisme" et qui a entamé une grève de la faim mi-mai, a indiqué l'avocat. "Ils n'ont pas besoin d'une nouvelle grève de la faim et le cas n'est pas si évident. Ils ont visiblement pris en compte les arguments de la défense".

Le verdict doit être rendu le 4 juin.

"C'est très rapide. Je pense qu'ils se dépêchent pour avoir la possibilité d'étudier un échange", a indiqué l'avocat, évoquant le cas de Kyrylo Vychynski, le chef du bureau ukrainien de l'agence de presse publique russe Ria Novosti, qui a été arrêté et inculpé pour "trahison" mi-mai.

"Nous soulignons encore une fois la motivation politique de l'affaire. Nous demandons la libération du journaliste Souchtchenko, otage de l'agression russe", a réagi sur Twitter la porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Mariana Betsa.

Roman Souchtchenko a été arrêté en octobre 2016 à Moscou par les services de sécurité russes (FSB), qui l'accusent d'être un colonel du service de renseignement du ministère ukrainien de la Défense.

Roman Souchtchenko "a rassemblé à dessein des informations confidentielles sur les activités des forces armées et de la Garde nationale russe", avait alors affirmé le FSB.

De son côté, l'Ukraine affirme que M. Souchtchenko, âgé de 47 ans lors de son interpellation, est un journaliste et le correspondant à Paris de l'agence de presse Ukrinform, pour qui il travaillait depuis 2002.

Les tensions entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014 et le déclenchement du conflit dans l'est de l'Ukraine ont conduit à la multiplication d'arrestations d'Ukrainiens accusés d'espionnage en Russie au cours des dernières années.