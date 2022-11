Russie : le Groupe Wagner inaugure un centre consacré aux "technologies de défense"

Evgueni Prigojiine, qui a récemment confirmé avoir fondé le groupe et déployé dans des pays d'Amérique latine, d'Afrique et en Ukraine, avait annoncé l'ouverture de ce bureau à l'occasion de la Journée de l'unité nationale, le 4 novembre, dans un communiqué publié quelques jours avant sur le réseau social de sa société Concord.



Le bâtiment à la façade de verre composé de plusieurs étages, et surmonté d'un grand panneau blanc marqué "Wagner", a ouvert ses portes au public vendredi, pour son inauguration.

Tenue de camouflage et start-ups

L'événement a réuni un mélange d'anciens combattants en uniformes militaires et de jeunes professionnels de la technologie et de la culture, avec des conférences de personnalités nationalistes et pro-Kremlin disant que le centre aiderait à "rendre notre grand pays encore meilleur".

Selon Prigojine, le complexe d'allure futuriste dispose de "places pour l'hébergement gratuit d'inventeurs, de concepteurs, d'informaticiens, de production expérimentale et d'espaces pour les start-ups".



Des individus en tenue de camouflage déambulaient dans les couloirs gris du bâtiment, en regardant une exposition présentant des drones.



"La mission du Centre PMC Wagner est de fournir un environnement confortable pour générer de nouvelles idées afin d'améliorer la capacité de défense de la Russie, y compris dans le domaine de l'information...", a déclaré M. Prigozhin dans son communiqué. Et d'ajouter que si le projet fonctionne, il pourrait donner lieu à l'ouverture de succursales.

Guerre : "Les sociétés paramilitaires ont commencé il y a plus de 30 ans"

Prigojine change de stratégie de communication

Fin septembre, Evgueni Prigojiine avait mis fin à des années de rumeurs en reconnaissant avoir fondé le groupe. Pendant des années, le groupe Wagner a été soupçonné de jouer un rôle dans la réalisation des ambitions de Moscou à l'étranger, le Kremlin niant tout lien.



Le groupe avait été créé en 2014 en lien avec le conflit armé entre les forces ukrainiennes et les républiques sécessionnistes pro-russes du Donbass et l'annexion de la Crimée par Moscou. Les hommes de Wagner sont intervenus dans de nombreux théâtres d'opérations ou pays, dont la Syrie, la Libye ou le Soudan. En 2022, Wagner - et son chef - ont joué un rôle de plus en plus important dans l'offensive en Ukraine lancée par la Russie en février dernier.



En Afrique, le Groupe Wagner a patiemment avancé ses pions notamment au détriment de la France avec qui certaines pays faisant anciennement parti de son empire colonial ont rompu, comme en République centrafricaine et au Mali.

Signe de son influence grandissante, l'oligarque surnommé le "cuisinier de Poutine" en référence à ses activités de traiteur, ne se prive pas de critiquer l'action des généraux russes dans l'opération spéciale militaire, euphémisme pour désigner la guerre en Ukraine.