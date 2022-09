Russie-Ukraine : de quoi est constitué l'arsenal nucleaire russe ?

Plus de 1600 ogives nucléaires déployées

Lancement d'un missile intercontinental russe sans son ogive nucléaire lors d'un exercice militaire. AP/Service ministère de la défense russe

"Satan 2", le plus gros missile nucléaire intercontinental

La Russie possède 5977 têtes nucléaires selon laCelle-ci est une ONG fondée en 1945 regroupant des scientifiques américains pour alerter sur les enjeux nucléaires.L'OTAN possède, toujours selon la même organisation, 5943 têtes nucléaires (plus de 5400 pour les États-Unis). Les ogives opérationnelles, les ogives déployées, par la Russie sont plus de 1600.Ces 1600 ogives sont prêtes à être lancées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion. Ces ogives sont majoritairement stratégiques et participent à ce que l'on appelle la dissuasion nucléaire.Les estimations de l’Institut de recherche international pour la paix de Stockholm sont similaires. La Russie selon l'Institut dispose de 6255 ogives nucléaires contre 5550 pour les États-Unis avec 1600 ogives déployés pour la Russie contre 1800 pour les États-Unis.Près de 1600 missiles nucléaires pourraient être lancés depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion très rapidement.La Russie a développé dernièrement un missile nommé "Satan 2" par l'OTAN. Il s'agit du plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu. Ce missile peut frapper à plus de 10.000 kilomètres et peut détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas.Le RS-28 Sarmat est un missile balistique intercontinal d’une centaine de tonnes et composé de près de 12 têtes nucléaires.La Russie a également développé des missiles hypersoniques qu'elle a déployé dans l'enclave de Kalingrad. Les missiles hypersoniques Kinjal (poignard en russe) sont censés échapper à toute interception d'un bouclier anti-missiles. Ils peuvent être équipés d'une ogive nucléaire.D'autres ogives sont moins destructrices. Elles peuvent être utilisées sur un champ de bataille contre une armée ennemie. C'est ce que l'on appelle les armes nucléaires tactiques. Le nombre d'ogive nucléaires tactiques de l'arsenal russe n'est pas connu.