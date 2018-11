Russie-Ukraine : regain de tension en mer d'Azov

Nous pourrions introduire la loi martiale pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine, face aux agressions de plus en plus nombreuses, et à la violation de la loi internationale par la Fédération de Russie.



Petro Porochenko, Président d'Ukraine

C'est ici, dans le détroit de Kertch, que l'incident a eu lieu. Dimanche 25 novembre, trois navires ukrainiens sont arraisonnés par les militaires russes, plusieurs membres du personnel sont blessés. Une information, confirmée par Moscou, qui reconnaît avoir fait usage de la force.Pour le Kremlin, les navires ukrainiens sont entrés illégalement dans la zone. Pour Kiev, c'est une violation du droit international. Le président ukrainien Petro Porochenko a réuni son cabinet militaire dans la foulée.Le vote de la loi martiale sera proposé au Parlement ukrainien suite à cet incident, sans précédent dans cette zone stratégique. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Moscou et Kiev autour de cet espace maritime partagé s'intensifient : le détroit de Kertch est le seul point de passage vers la mer d'Azov. L'Ukraine y possède des ports commerciaux, et côté russe, c'est le seul point d'accès à la Crimée annexée. Moscou a fait construire ce pont controversé de 19km, en mai dernier.A Kiev, des Ukrainiens se sont réunis devant l'ambassade de Russie en signe de protestation. Par ailleurs, le conseil de sécurité de l'ONU tiendra dans quelques heures une réunion d'urgence sur l'escalade militaire entre les deux pays.