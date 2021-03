Ruth Elkrief rejoint LCI, après son départ de BFMTV

La journaliste Ruth Elkrief, qui avait quitté BFMTV le mois dernier, va rejoindre la chaîne concurrente LCI, un an avant la présidentielle, a annoncé mercredi son directeur adjoint Fabien Namias dans un entretien au Figaro.

Après 15 ans au sein de BFMTV, cette journaliste qui était un pilier de la chaîne d'info du groupe Altice depuis sa création, avait "décidé de tourner la page", selon la direction du média, une annonce qui avait surpris la sphère médiatique.

Le suspense sur ses projets n'aura duré que quelques semaines: elle va rejoindre LCI en tant qu'intervieweuse, éditorialiste et conseillère auprès de la direction.

Elle "participera, à compter du 1er mai, à la couverture des régionales - si elles ont lieu -, et s'intéressera plus largement aux grands enjeux du pays", a précisé M. Namias, avant de prendre les rênes, à la rentrée de septembre, d'un nouveau "rendez-vous quotidien" qui sera consacré à la campagne présidentielle et inclura l'interview d'une personnalité de premier plan.

C'est une forme de retour aux sources pour Ruth Elkrief qui avait été recrutée en 1987 à TF1 par Michèle Cotta et qui avait participé au lancement de LCI en 1994. Elle était ensuite passée sur RTL, avant d'être recrutée par BFMTV.

Sur BFMTV, la journaliste de 60 ans avait notamment présenté l'émission quotidienne "19h, Ruth Elkrief" pendant 10 ans jusqu'à la rentrée 2020. En septembre, elle avait été remplacée par le co-animateur des Grandes gueules Alain Marschall sur la tranche d'actualité de 19H00, après avoir subi la concurrence d'Eric Zemmour, arrivé sur ce créneau sur CNEWS en octobre 2019.

Elle avait ensuite présenté un rendez-vous hebdomadaire le samedi à 13H00, avant d'être remplacée en janvier par Apolline de Malherbe.