Ryanair face à un troisième jour de grève de pilotes en Irlande

La compagnie aérienne Ryanair connaissait mardi un troisième jour de grève en Irlande de pilotes réclamant de meilleures conditions de travail, entraînant l'annulation de 16 vols et pénalisant 2.500 voyageurs.

Ce mouvement social intervient à la veille d'une action de plus grande ampleur du personnel de cabine de la compagnie à bas coûts mercredi et jeudi en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Italie, avec 600 vols annulés, affectant 100.000 passagers.

Ryanair a présenté ses excuses sur son compte Twitter à ses 2.500 clients irlandais qui ont été privés de vols mardi. La compagnie, qui avait prévenu jeudi que 16 vols allaient être annulés, précise qu'au cours du week-end les voyageurs ont été remboursés ou se sont vus proposer des vols de rechange.

Le groupe fustige une nouvelle fois une grève "inutile" qui est l'oeuvre selon lui d'une "minorité", à savoir 25% de ses pilotes irlandais, qui réclament de meilleures conditions de travail avec notamment des améliorations de leur rémunération et congés annuels.

Il s'agit du troisième jour d'action pour ces pilotes qui avait mené une grève jeudi 12 juillet et vendredi 20 juillet pour les mêmes motifs.

Les grèves se multiplient au sein du personnel de Ryanair, alors qu'elles avaient été quasi-inexistantes depuis la création de la compagnie au milieu des années 1980.

Ryanair a longtemps refusé de reconnaître les syndicats mais a pris un virage à 180 degrés en fin d'année dernière en entamant des négociations avec des syndicats dans plusieurs pays pour les reconnaître formellement au cas par cas, sous la pression de pilotes mécontents de leurs conditions de travail.

Elle est parvenue à signer des accords avec plusieurs syndicats mais les discussions restent difficiles dans plusieurs pays.

Le malaise social à l'intérieur de la compagnie avait éclaté au grand jour avec une crise à l'automne dernier lorsque Ryanair avait dû annuler plusieurs milliers de vols du fait d'un problème de planning de ses pilotes.