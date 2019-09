Ryanair: nouvelles grèves des pilotes en septembre au Royaume-Uni

Des pilotes britanniques de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair vont poursuivre leur grève au Royaume-Uni d'ici la fin septembre, a annoncé mercredi le syndicat Balpa.

Ces pilotes, mécontents de leurs conditions de travail et de leurs salaires, vont à nouveau faire grève pendant sept jours, les 18, 19, 21, 23, 25, 27 et 29 septembre, selon l'organisation syndicale.

Balpa regrette que la compagnie aérienne refuse de prendre part à des discussions sous l'égide de l'Acas, l'autorité d'arbitrage des conflits sociaux au Royaume-Uni.

"Les pilotes de Ryanair veulent obtenir les mêmes accords en vigueur dans les autres compagnies aériennes. Nos demandes ne sont pas déraisonnables", selon Brian Strutton, le secrétaire général du syndicat.

Le syndicat a déjà observé plusieurs jours de grève, les 22 et 23 août et entre lundi et mercredi cette semaine, mais sans perturbations majeures du trafic aérien.

Selon Balpa, ces actions "ont considérablement contrarié Ryanair, les forçant à engager des contractuels et à mobiliser des équipes venant de l'étranger pour maintenir ses activités".

Ryanair est confronté à plusieurs mouvements sociaux notamment en Espagne où une grève est prévue afin de protester contre des fermetures prévues de bases aéroportuaires.

Fin juillet, Ryanair a annoncé son intention de supprimer 900 emplois sur ses quelque 13.000 salariés. Le groupe entend fermer des bases cet hiver et à l'été 2020 à cause des reports de livraison du Boeing 737 MAX, dont la flotte est clouée au sol après deux accidents.