Ryder Cup: le caddie, conseiller de l'ombre du golfeur

Il n'est jamais très loin. En arrière-plan, discret, un sac rempli de clubs sur le dos, souvent le premier à tomber dans les bras du vainqueur. Dans l'ombre du golfeur, le caddie peut parfois jouer un rôle primordial.

Presqu'invisibles. Les caddies sont des anti-stars. Leur nom n'est jamais accolé à ceux des vainqueurs et des champions. Et pourtant. Ils sont toujours là, pas loin. Et pour certains, leur rôle ne se cantonne pas à leur apport technique. Ils font bien plus que simplement porter les sacs, nettoyer les clubs ou remplacer les divots.

"C'est le copilote du golfeur, dans le sens où il a reconnu le parcours et tout noté. Il faut voir leur carnet de notes, les déclivités, les buttes, les bunkers, c'est calibré au centimètre près, comme une sorte de relevé topographique", explique le directeur technique national français (DTN) Christophe Muniesa, quelques jours avant la première édition de la Ryder Cup disputée en France du 28 au 30 septembre.

- Mentor -

Voilà pour la fonction technique du caddie, qui peut permettre d'aider à la prise de décision pour tel ou tel club, comment jouer le coup, donner la ligne de putt...

Mais pour certains joueurs, c'est beaucoup plus que ça. L'Australien Jason Day, ancien N.1 mondial, a par exemple joué pendant des années avec Colin Swatton à ses côtés, l'homme qui l'a pris sous son aile depuis l'âge de 12 ans. "C'est comme un père spirituel pour lui, un mentor", résume Christophe Muniesa. Ils se sont séparés la saison dernière. Leur lien n'a rien de comparable avec d'autres couples sur le circuit.

Qui peut dire si la carrière de Tiger Woods aurait été la même sans son historique caddie, Steve Willliams, parti en 2011 après 12 ans passés à ses côtés et considéré comme l'un des meilleurs caddies au monde ? Leur relation n'a jamais dépassé le cadre professionnel. Complémentaires sur les greens, les deux hommes n'ont jamais été de grands amis dans la vie. Williams avait d'ailleurs réglé ses comptes avec le +Tigre+ dans une biographie sortie en 2016, où il expliquait notamment que Woods n'était "pas une personne normale". Le +Tigre+ n'est pas réputé pour accorder beaucoup de place à l'émotion, sans doute l'une des clés de son succès. Woods ne le consultait que très rarement, juste quand il en sentait le besoin.

A l'inverse, l'Américain Webb Simpson, qui exécute quasiment tout le temps ce qu'il lui conseille, se laisse totalement guider par son caddie.

- "Pas de relation unique"-

Tous n'ont toutefois pas le même avis sur le rôle et l'influence du caddie. Pour certains, il doit se contenter des trois règles basiques de la fonction: +show up, keep up, and shut up+ (être présent, suivre et se taire). Un lien froid résumé par l'ancien golfeur Bobby Jones, qui avait un avis assez net sur la question: "Si j'avais besoin de conseils de la part de mon caddie c'est lui qui frapperait la balle et moi qui porterais le sac."

"Il n'y a pas de relation type caddie-golfeur", résume Muniesa. Cela dépend de la maturité du golfeur, de ses besoins". Parfois un caddie évite une séance chez le psy. Il peut servir de coach-thérapeute sur un parcours, et sauver un naufrage juste avec certains mots bien choisis.

Lors du British Open en 2017, le Nord-Irlandais Rory McIlroy prend un départ catastrophique, et aligne 5 bogeys sur les 6 premiers trous. Un cauchemar. Son caddie JP Fitzgerald va alors littéralement l'engueuler: "P... mais Rory, qu'est-ce que tu fous ? Tu es Rory McIlroy, comporte-toi comme tel !" Une remontée de bretelles qui avait fonctionné. Mais chaque caddie ne peut pas se permettre autant de libertés avec son employeur.

Ils ont en tout cas intérêt à ce que leur patron réussisse, car leur salaire provient principalement des gains du golfeur. Selon le magazine Forbes, en 2014, les mieux payés touchaient 8 à 10% des gains, plus un salaire par compétition. Un lien qui pour le coup est partagé par tous.