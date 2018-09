Ryder Cup: quand Molinari s'éprend de Fleetwood

"Je l'aime. Je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?", a lancé Francesco Molinari à propos de son partenaire Tommy Fleetwood, après avoir rapporté le seul point européen vendredi matin face aux Etats-Unis, le tout premier en Ryder Cup pour l'Italien.

"Enfin. Enfin", a lâché Francesco Molinari, qui, en deux Ryder Cup, n'avait jamais gagné de matches, ni en simple, ni en double.

"C'était super. C'était un super match. On a tous les deux très bien joué. On a eu quelques moments compliqués, mais on est tous les deux restés positifs", a ajouté le premier Italien à avoir remporté un tournoi majeur, le British Open, en juillet dernier.

L'Europe, qui n'a remporté qu'un seul double vendredi matin et perdu les trois autres, était menée 3-1 après la session matinale face aux Etats-Unis.

La paire Fleetwood-Molinari, vainqueur du duo Woods-Reed vendredi matin, a de nouveau été alignée pour disputer l'un des quatre autres doubles de l'après-midi.

Ils vont affronter une autre paire qui a elle aussi joué dans la matinée, Spieth-Thomas, victorieuse sur le fil du duo Casey-Hatton.

Tiger Woods, tout comme Patrick Reed, n'a en revanche pas été reconduit.

Les trois autres doubles de l'après-midi vont mettre aux prises les Européens Stenson/Rose face à Johnson/Fowler, McIlroy/Poulter face à Watson/Simpson et Garcia/Noren face à Mickelson/DeChambeau.

Lors des doubles de l'après-midi, la formule diffère de celle du matin. Alors que le matin les quatre joueurs jouent chacun leur balle (Fourballs), l'après-midi les deux joueurs de la même équipe n'ont qu'une seule balle qu'ils jouent alternativement (Foursome).