Ryder Cup: un terrain de jeu aussi pour les stars

Kurt Russel en duo avec Samuel L. Jackson, John Mc Enroe face à Yannick Noah... La Ryder Cup commence vendredi, mais, comme le veut la tradition, des célébrités s'affrontent dès mardi sur les greens du Golf National: du beau monde pour lancer la compétition.

Seule la Ryder Cup, où deux sélections des meilleurs joueurs américains et européens s'affrontent, permet tous les deux ans ces associations assez improbables lors de ce +match des célébrités+.

Sur les 5 matches Europe/États-Unis programmés mardi, une équipe composée par exemple de l'un des plus grands surfeurs au monde, Kelly Slater, avec l'ex-secrétaire d’État sous George W.Bush, Condoleezza Rice.

Deux générations, deux mondes assez éloignés qui vont se retrouver ensemble sur les fairways du golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines à défendre l'équipe américaine face à l'ex-ministre des sports Laura Flessel associée à David Ginola.

C'est aussi l'idée de cette compétition censée servir de "teasing" à la Ryder Cup, des associations impensables parfois, et des chocs totalement inédits.

Les acteurs Kurt Russel (Les Huit salopards, The Thing...) et Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Star Wars...) réunis par exemple pour une partie de golf face à... Danny Boon. L'acteur et réalisateur français, grand amateur de golf, a même participé à la promotion de la Ryder Cup en réalisant un clip avec Kad Merad diffusé depuis plusieurs semaines en France.

Ce match sera également l'occasion pour le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis Yannick Noah, associé à Guy Forget, d'affronter de nouveau John McEnroe, associé à l'ex-joueur James Blake, mais cette fois sur un terrain de golf.

Le recordman de médailles olympiques Michaël Phelps foulera également les fairways mardi, tout comme les deux ex-stars du ballon rond, l'Italien Alessandro Del Piero et le Portugais Luis Figo. Un panel hétéroclite de stars qui a donc pour mission de lancer les festivités autour de cette Ryder Cup qui se déroule pour la première fois sur le sol français.