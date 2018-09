Ryder Cup : "un tournoi de golf extrêmement compliqué"

Près d'un milliard de téléspectateurs dans plus de 200 pays : la Ryder Cup est le troisième événement sportif le plus suivi au monde, après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. C'est aussi la seule compétition de golf au monde où le public prend parti pour une équipe, assurant une ambiance survoltée, d'autant que jusqu'à 70 000 spectateurs par jour sont attendus au Golf National, à Guyancourt, près de Paris, dès ce 28 septembre. "30 000 spectateurs sur à peine un quart de stade de football, voilà qui ajoute à la pression, explique Thomas Levet. Le public peut crier, vanner, et totalement déstabiliser un joueur".

Jouer en équipe, contre une équipe

Tiger Woods Capture d'écran

Les golfeurs ont l'habitude de jouer en individuel, contre un parcours, pas contre une équipe. Là, ils jouent contre un adversaire dont ils ne connaissent pas les limites. "Cela vous pousse à bout. C'est cela qui est extraordinaire," explique Thomas Levet.



L'équipe américaine de cette année est très forte, avec le retour d'un Tiger Woods très en forme et bien décidé à faire triompher son équipe. C'est la première fois que le public français peut voir le "tigre" jouer en compétition.



Pour la première fois depuis près d'un siècle, le tournoi mythique se joue en France, un pays où ce sport reste marginal, avec seulement 410 000 licenciés contre 28 millions aux Etats-Unis et 9 millions au Japon.