Sahara occidental : échanges de tirs entre le Maroc et le Front Polisario

La mission de paix Minurso au Sahara occidental, chargée de prévenir toute relance d'un conflit entre les deux parties, "continue de recevoir des informations de tirs effectués durant la nuit en différents endroits du mur de sable" séparant les belligérants, a déclaré le porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric. "La nuit dernière, des tirs ont été rapportés dans des zones dans le nord et au sud du territoire", a-t-il précisé.

Interrogé pour savoir si l'ONU avait des informations sur d'éventuels blessés ou morts, le porte-parole a répondu ne pas en avoir. Dans son communiqué quotidien publié mardi soir, le ministère sahraoui de la Défense a affirmé que les "combattants (du Polisario) ont poursuivi leurs frappes contre les repaires de l'ennemi" depuis mardi matin.

Le mouvement indépendantiste a assuré avoir infligé des "pertes humaines et matérielles", sans plus de détails. Il a fait état de "pilonnages" visant les secteurs de Mahbès, Haouza et Amgala, le long du mur de défense marocain qui scinde sur 2700 km le territoire désertique disputé.