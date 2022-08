Sahara occidental : la Tunisie et le Maroc rappellent leurs ambassadeurs respectifs

Le président Kais Saied accueille en personne Brahim Ghali

Communiqué: Le Maroc décide de ne pas participer au Sommet de la TICAD et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de SM le Roi à Tunis.https://t.co/Aa6URW1si6 pic.twitter.com/Ex3cEesp6V — Maroc Diplomatie(@MarocDiplomatie) August 26, 2022

Vers une recrudescence des tensions autour du Sahara occidental ?

TV5MONDE

En annonçant à son tour le rappel de son ambassadeur, Tunis a assuré avoir "maintenu sa totale neutralité sur la question du Sahara occidental dans le respect de la légitimité internationale". La Tunisie prône notamment une "solution pacifique et acceptable par tous"."La Tunisie respecte les résolutions des Nations Unies et celle de l'Union africaine", a précisé le ministère des Affaires étrangères tunisien.Le chef du Polisario, Brahim Ghali, a été accueilli vendredi 26 août à sa descente d'avion par le président tunisien Kais Saied. Un protocole officiel réservé à tous les présidents et chefs de gouvernement venus assister au sommet Japon-Afrique (Ticad). Les deux hommes se sont ensuite entretenus dans le salon présidentiel de l'aéroport.Cet accueil protocolaire a déclenché la colère du Maroc. Selon Rabat, il s'agit d’un “acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain". Le Maroc estime que la Tunisie a invité "unilatéralement" M. Ghali au sommet "contre l'avis du Japon et en violation du processus de préparation".Dans la foulée, le royaume a ordonné le rappel de son ambassadeur à Tunis “pour consultation”. Dans un communiqué, Rabat annonce aussi que sa participation au sommet est annulée. Le président de l’Union africaine Macky Sall a dit "regretter l'absence du Maroc faute de consensus sur une question de représentation", espérant que "ce problème trouvera une solution".La question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole considérée comme un "territoire non autonome" par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc au Polisario, soutenu par l'Algérie voisine.Brahim Ghali est le président de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), autoproclamée par le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du du Sahara occidental. Cette zone est contrôlée à près de 80% par le Maroc.“Contrairement à ce qui a été dit dans la déclaration marocaine", la RASD avait reçu une "invitation directe" du président de la Commission africaine, défend le ministère des Affaires étrangères tunisien.