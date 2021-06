Sahel : le président Macron annonce la fin de l'opération Barkhane

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi une "transformation profonde" de la présence militaire française au Sahel, et la mise en place d'une alliance internationale antijihadiste dans la région.

"A l'issue de consultations (..) nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, annonçant la "fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure" et la mise en oeuvre "d'une alliance internationale associant les États de la région".

(Re)voir : Sahel : vers la fin inéluctable de la force française Barkhane

Fin de Barkhane : "La sécurité au Sahel n'est plus uniquement l'affaire de la France mais celle de la communauté internationale", analyse Serge Daniel

Chargement du lecteur...

Les modalités exactes et le calendrier de cette transformation seront présentés très prochainement.

"La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'Etat et des services de l'Etat à la stabilité politique et au choix des Etats souverains", a également déclaré le président de la République.



L'annonce intervient une semaine après celle, le 3 juin, par le ministère des Armées de la fin des opérations militaires conjointes avec les forces maliennes.



Forte de plus de 5000 hommes, l'opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014 et a son quartier est basée à N'Djamenah, la capitale du Tchad.

(Re)voir Sahel : pourquoi la fin du dispositif Barkhane maintenant ? L'analyse de Serge Daniel