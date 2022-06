Saint-Etienne officialise le départ de Pascal Dupraz

L'entraîneur de Saint-Etienne Pascal Dupraz va, comme largement anticipé, quitter le club après la relégation de l'ASSE en Ligue 2 dimanche, a annoncé mercredi le président exécutif du club, Jean-François Soucasse.

"Oui c'est bien le cas. Il n'y avait aucun doute sur ce sujet et dès le 5 décembre quand nous nous sommes rencontrés", a déclaré Soucasse sur l'antenne de France Bleu Saint-Etienne.

Arrivé en décembre dernier avec l'objectif de sauver l'ASSE de la relégation, Dupraz, 59 ans, s'était engagé avec le club forézien jusqu'au 30 juin.

"Il n'y a pas de regret de l'avoir choisi. Il a beaucoup oeuvré. Il a objectivement amélioré les performances du club, c'est factuel. Ce qui est douloureux, c'est de se dire qu'à un but près, à un match mieux préparé, indépendamment de la saison catastrophique qui est la nôtre, nous aurions pu effectivement éviter cet écueil. Il y a une disproportion incroyable entre ce fait et les incidences qui, elles, sont majeures", a-t-il regretté.

"Pascal a été loyal. Il a fait comme les autres. Il s'est investi beaucoup dans le club. Il est peiné de cette situation", a encore souligné le dirigeant du club dont les actionnaires ont annoncé la prochaine vente.

Soucasse a par ailleurs indiqué qu'aucun plan social n'était envisagé à l'ASSE malgré la relégation du club en Ligue 2, synonyme de chiffre d'affaires qui sera divisé par deux.

"Je confirme qu'il n'y aura pas de plan social", a-t-il expliqué.

"Il serait particulièrement injuste que les salariés, en plus d'être peinés et qui entretiennent un lien tellement fort avec le club, soient en plus les victimes", a défendu le dirigeant.

Au sujet des très graves incidents après le match contre Auxerre, dimanche, Jean-François Soucasse n'écarte aucune hypothèse sur l'étendue des sanctions qui vont frapper l'ASSE.

"Au vu de la gravité des faits, ce sera l'instruction du dossier qui permettra de prendre les décisions, définir les identités des personnes qui se sont rendues coupables des faits. Des plaintes ont été déposées", a souligné le président exécutif.

Une décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) est attendue à ce sujet le 23 juin prochain.

Les sanctions disciplinaires applicables peuvent aller jusqu'à un huis clos total ou partiel, un retrait de points voire une mise hors compétition et même une rétrogradation.