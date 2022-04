Saint-Nazaire: livraison du paquebot géant "Celebrity Beyond"

Les Chantiers de l'Atlantique ont livré mercredi un nouveau paquebot géant de 326 mètres de long et 60 mètres de haut, le "Celebrity Beyond", commandé par l'armateur américain Royal Caribbean Group.

"Nous reprenons le cycle des livraisons, qui a souffert pendant la pandémie", s'est réjoui Laurent Castaing, directeur des Chantiers de l'Atlantique, à l'issue de la cérémonie de livraison.

La crise sanitaire avait repoussé de six mois la date initiale de livraison du paquebot, construit en deux ans.

Le "Celebrity Beyond", facturé "plus d'un milliard d'euros" selon les Chantiers de l'Atlantique, peut accueillir près de 4.000 passagers et 1.400 membres d'équipage.

"C'est un grand jour pour nous. Nous pouvons être fiers du travail accompli ici", a affirmé devant l'équipage Lisa Luttof-Perlo, présidente de Celebrity Cruises, marque de Royal Caribbean.

Son PDG, Jason Liberty, a salué un navire "exceptionnel" et s'est dit "fier" de livrer son premier paquebot depuis sa prise de fonction au mois de janvier.

Véritable ville flottante avec restaurants, piscines, boutiques et salle de théâtre, le "Celebrity Beyond" est le troisième paquebot Celebrity Cruises construit à Saint-Nazaire, et le plus imposant de sa flotte.

Un quatrième est "déjà en cours de construction" et un cinquième "en option", a précisé Laurent Castaing.

"Le marché a redémarré, les clients sont confiants. Notre carnet de commande est plein pour les trois années à venir. Maintenant, il s'agit de continuer à le remplir pour la suite", a-t-il assuré.

Interrogé sur l'avenir des paquebots propulsés au fioul, le directeur des opérations des Chantiers de l'Atlantique, Jean-Yves Jaouen, a répondu que l'avenir serait "du côté des solutions multi-carburants".

Le premier paquebot propulsé au GNL (Gaz naturel liquéfié) construit en France doit être livré en fin d'année à Saint-Nazaire à l'armateur suisse MSC Croisières.

Le départ du "Celebrity Beyond" est prévu le 15 avril. Sa croisière inaugurale reliera le Royaume-Uni à l'Espagne, de Southampton à Barcelone.