La Marine française a procédé dimanche a une saisie record de plus de six tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée, sur un cargo qui avait quitté les côtes sud-américaines quelques jours plus tôt, a annoncé lundi la préfecture maritime de l'Atlantique.

Une équipe du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude est intervenue à bord du cargo Najlan avec l'accord de l’État du pavillon, à savoir la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès située dans les Caraïbes.

"Très rapidement, ce sont plus de 6.000 kilogrammes de cocaïne qui ont été découverts à bord", assure la préfecture maritime.

Le Najlan, cargo mesurant près de 105 mètres de long, faisait l'objet d'un suivi particulier, selon la même source.

L'opération a été conduite sur la base de renseignements transmis par l'Office français antistupéfiants (OFAST) et la police néerlandaise, en collaboration avec le centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), agence internationale basée à Lisbonne, Europol et les autorités brésiliennes.