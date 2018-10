Salaires chez Air France: deux réunions de négociation prévues cette semaine

La direction d'Air France a convié les organisations syndicales représentatives à deux réunions de négociation cette semaine, franchissant une étape supplémentaire dans sa tentative de résoudre le conflit sur les salaires dans l'entreprise, a appris lundi l'AFP de sources concordantes.

Deux réunions sont prévues, mercredi matin et jeudi après-midi, en présence de membres de la direction et des syndicats représentatifs, ont indiqué ces sources.

Contacté par l'AFP, la direction d'Air France n'a pas souhaité faire de commentaires.

Ben Smith, nouveau directeur général d'Air France-KLM, a récemment proposé une hausse générale des salaires de 4% sur 2018-2019, alors que l'intersyndicale d'Air France regroupant des syndicats représentatifs et non représentatifs réclamait jusqu'ici un rattrapage des salaires de 5,1% pour la période 2012-2017.

La direction propose 2% de hausse rétroactive au 1er janvier 2018 et 2% de hausse au 1er janvier 2019, ainsi qu'une réunion en octobre 2019 pour "discuter de l'avenir", a indiqué mardi dernier l'intersyndicale. Composée d'organisations de pilotes (SNPL et Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et du personnel au sol (CGT, FO et SUD), elle est à l'origine de quinze journées de grève entre février et mai, qui ont coûté 335 millions d'euros au groupe selon la direction.

Les syndicats représentatifs chez Air France sont la CFE-CGC, FO, Unsa Aérien, la CGT, la CFDT ainsi que les syndicats de pilotes SNPL et Spaf.