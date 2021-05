Salaires enseignants: nouvelle hausse annoncée, "insuffisante" pour les syndicats

Un coup de pouce pour les profs: le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé mercredi une enveloppe de 700 millions d'euros pour le budget de 2022 destinée à la revalorisation des revenus des enseignants, mais les syndicats regrettent "une vraie occasion manquée".

Dans cette enveloppe de 700 millions d'euros, 400 millions sont dédiés aux nouvelles primes. Par ailleurs, "il y a 100 millions d'euros qui permettront la montée en puissance des mesures déjà décidées et 200 millions d'euros pour l'action sociale", a expliqué le ministre, en conclusion du Grenelle de l'éducation à Paris.

Pour Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU premier syndicat du secondaire, "400 millions c'est extrêmement faible". "Ce n'est absolument pas à la hauteur de la situation, surtout pour un ministre qui s'était targué dès son entrée en fonction d'une +revalorisation historique+, là c'est vraiment des mesurettes, c'est beaucoup de bruit pour rien", a-t-elle ajouté.

Ce Grenelle de l'éducation a consisté durant trois mois en divers ateliers afin de "réfléchir aux modernisations de l'éducation nationale".

Selon le ministre, la ventilation de cette enveloppe de 700 millions sera discutée "au long du mois de juin" avec les organisations syndicales, ainsi que les modalités de mise en oeuvre.

"L'ensemble des personnels (1,1 millions de personnes dont 860.000 enseignants) est concerné par cette enveloppe mais la priorité reste donnée aux débuts de carrière de manière à rendre attractif le métier d'enseignant", ajoute-t-on au ministère.

Les salaires des enseignants français sont inférieurs de 7% en début de carrière à la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

"Sur une base pluriannuelle, l'objectif est de rejoindre le peloton de tête des pays de l'OCDE", a martelé le ministre.

-"2000 euros net par mois pour les plus jeunes"-

"Au global, cela porte à 1,1 milliard d'euros la somme accordée sur deux années à la revalorisation des enseignants", s'est félicité Jean-Michel Blanquer, saluant une avancée "inédite".

Pour le ministre, l'objectif est "d'arriver le plus vite possible à 2.000 euros net par mois pour les professeurs les plus jeunes", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse.

Pour permettre une hausse ciblée sur les débuts de carrières, le budget 2021 du ministère avait été augmenté de 400 millions d'euros (500 millions en année pleine).

Ces premières augmentations doivent être versées fin mai. La prime mensuelle ira de 36 euros nets par mois pour des profs ayant entre onze et quinze ans d'ancienneté jusqu'à 100 euros nets mensuels pour les nouveaux titulaires. Elle bénéficiera aux professeurs du primaire comme du secondaire (collèges et lycées).

"Concrètement, nous avions obtenu la première marche de 400 millions d'euros pour 2021, nous avons la seconde marche de 400 millions pour 2022 mais c'est insuffisant pour faire l'escalier", a regretté Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa.

En amont, tous les syndicats s'étaient battus pour obtenir une loi de programmation pluriannuelle gravant dans le marbre des hausses de salaires.

"Pour nous, une loi de programmation pluriannuelle était un moyen de montrer le soutien qu'on pouvait apporter au personnel de l'Education nationale qui a fait preuve d'un très grand engagement pendant la crise sanitaire, on a montré à quel point on a réussi à tenir la baraque. C'est une vraie occasion manquée", a regretté auprès de l'AFP Jean-Rémi Girard, président du SNALC (secondaire).

"On est très loin de ce qu'attendent les enseignants, ça ne va pas assez loin, ce n'est pas des annonces qui vont révolutionner le métier", a regretté Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.