Salon E3: avalanches de jeux video et rendez-vous avec le "cloud"

Le plus grand salon dédié aux jeux video, E3, s'ouvre mardi à Los Angeles avec son lot de nouveaux jeux chargés d'adrénaline et de nouvelles façons d'en faire l'expérience.

L'édition 2018 de l'Electronic Entertainment Expo devrait lever le voile sur de nouveaux épisodes des jeux à succès "Fallout", "Halo", "Battlefield" ou "Assassin's Creed".

E3 a aussi promis des aperçus sur des tendances comme le jeu en collaboration dans des équipes en ligne au lieu du jeu en solo, ou comme les combats mortels du type "battle royale" au coeur des très populaires "Fortnite" ou "Playerunknown's Battlegrounds".

L'événement explorera également des questions telles que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les jeux et le streaming de titres, ayant la qualité d'une expérience sur console, mais transmis du "cloud" vers d'autres terminaux que des consoles.

Le salon, qui affiche complet, permet aux visiteurs à jouer des parties et à tester les nouveaux matériels.

"Les joueurs font grimper le niveau d'énergie à une température enfiévrée, ce qui renforce notre place en tant que principal événement mondial pour le secteur des jeux vidéo", assure Michael Gallagher, directeur général de l'Entertainment Software Association, qui gère le salon.

- Microsoft fait fort -

E3 a longtemps été centré sur les consoles Microsoft, Nintendo et Sony mais une augmentation des jeux sur ordinateur personnel et la tendance au sport-spectacle ont élargi la portée du rendez-vous.

"L'eSport a également fait d'énormes progrès, touchant désormais le grand public à travers des matches télévisés sur les chaînes câblées aux heures de grande écoute avec des cagnottes à la clé (Prize-pool) qui feraient honte aux sports traditionnels", ont estimé les organisateurs d'E3 dans un communiqué.

Le patron de XBox a déclaré dimanche que Microsoft travaillait sur une console de nouvelle génération avec un service "en nuage" (à partir du cloud) qui permettra aux participants de jouer en continu sur n'importe quel appareil.

Microsoft investit actuellement dans cinq nouveaux studios consacrés au jeu, dont un installé dans le sud de la Californie et quatre autres qui sont au stage du rachat, selon Phil Spencer, chef de l'équipe Xbox.

"Nous faisons l'un de nos plus gros investissements annuels dans les équipes en créant cinq nouveaux studios de création", a déclaré M. Spencer lors d'un événement médiatique dimanche.

Microsoft a été critiqué pour son manque de jeux à succès exclusivement destinés à la Xbox, tandis que Sony domine cette génération de consoles avec la PlayStation 4 qui propose de nombreux jeux convoités.

Xbox a présenté dimanche des extraits de 52 jeux, y compris de nouveaux épisodes de franchises comme "Fallout" et "Halo". Parmi ces jeux, 18 titres ont été conçus exclusivement pour la console.

M. Spencer a assuré que son équipe était "profondément impliquée dans l'architecture de la prochaine Xbox" alors que les jeux sur téléphones mobiles et ordinateurs personnels sont en plein essor.

Microsoft travaille également sur un "réseau en nuage" pour diffuser en continu des jeux de qualité destinés à un ensemble d'appareils reliés à internet, y compris des téléphones intelligents et des tablettes, selon M. Spencer.

"Le monde du jeu va connaître une croissance historique et nous engageons toutes les ressources de Microsoft pour assurer l'avenir du jeu", a affirmé le dirigeant. Dans l'arsenal de Microsoft figure l'intelligence artificielle qui sera utilisée pour rendre les mondes des jeux et les personnages plus réalistes.

- "Fallout" en multijoueurs -

En face, Sony travaillerait sur un successeur de la PS4. Le groupe devait présenter lundi soir ses prochains jeux video et un aperçu de l'avenir de ses services sur console ou à partir du cloud.

L'éditeur américain Bethesda Softworks a pour sa part présenté dimanche soir la nouvelle version de sa franchise post-apocalyptique "Fallout".

"Fallout 76", situé dans les collines de Virginie Occidentale, sera un monde ouvert hébergé en ligne et peuplé par d'autres joueurs au lieu de personnages générés par ordinateurs, a annoncé le directeur de Bethesda Game Studios, Todd Howard.

Dans le jeu, "chacun de ces personnages est une personne réelle", a-t-il affirmé.

"Nous avons toujours voulu voir ce que notre style de jeu pourrait être avec les multijoueurs. Nous savions que nous devions le faire en frappant un grand coup", a indiqué M. Howard, précisant que cette version serait disponible en novembre.