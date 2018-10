Samsung Electronics prévoit encore un bénéfice record

Samsung Electronics a annoncé vendredi prévoir pour le troisième trimestre de cette année un bénéfice opérationnel record de 17,5 trillions de won, soit 15,4 milliards de dollars, porté par une forte demande pour ses puces mémoire.

Le chiffre d'affaires sur la période devrait atteindre 65 trillions de won, a indiqué Samsung Electronics, premier fabricant mondial de smartphones et de puces mémoire.

Le bénéfice opérationnel prévu au troisième trimestre est supérieur au consensus du marché qui était de 17,2 trillions de won, selon le site spécialisé FnGuide. Les analystes prévoient une hausse des bénéfices en raison d'une bonne performance de la division semi-conducteurs de l'entreprise sud-coréenne.

Le bénéfice opérationnel au troisième trimestre serait donc en hausse de 20,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Et le chiffre d'affaires en progression de 4,7%.

"Le bénéfice opérationnel semble être à son plus haut", a déclaré à Bloomberg News Greg Roh, analyste chez Hyundai Motor Securities. "Il faudra acheter Samsung en début d'année prochaine, avant que la croissance ne reparte à la hausse en cours d'année", a-t-il ajouté.

L'action Samsung était orientée à la hausse après l'annonce de ces prévisions, gagnant jusque 1,8% dans la matinée. Le mastodonte sud-coréen ne dévoilera ses résultats division par division qu'avec son rapport trimestriel définitif, qui est attendu fin octobre.

- Prix des puces en baisse? -

Le groupe a enregistré ces dernières années des résultats solides en raison d'une forte demande de puces mémoires équipant les appareils mobiles et qui a justement permis de contrebalancer de moins bonnes performances de sa division mobile.

La division semi-conducteurs de Samsung, qui domine le marché mondial en raison de dizaines de milliards de dollars d'investissements chaque année pour construire et agrandir des usines, fournit notamment des puces à Apple et d'autres concurrents de sa division mobile.

Mais des inquiétudes sont apparues en raison de la baisse attendue des prix des puces.

Le prix des mémoires DRAM, employées dans les serveurs, les appareils mobiles et les PC, pourrait accuser une baisse de 5% au quatrième trimestre par rapport au précédent en raison d'un ralentissement de la demande, estime le cabinet TrendForce.

"Les produits DRAM commencent à accuser le coût à partir du troisième trimestre 2018 après neuf trimestres de croissance consécutifs", a déclaré Avril Wu, de DRAMeXchange, une filiale de TrendForce.

Bloomberg News avait indiqué le mois dernier que Samsung comptait ralentir la croissance de sa production de DRAM pour mieux encaisser la baisse de la demande.

La division mobile de Samsung avait essuyé un grave revers avec le rappel planétaire en 2016 de son Galaxy Note 7 en raison d'un problème de batteries qui explosaient. Ce rappel avait coûté des milliards de dollars au groupe.

En outre, le vice-président de Samsung Electronics et héritier du mastodonte Samsung Group, Lee Jae-yong, avait en août 2017 été condamné à cinq ans de prison dans le retentissant scandale de corruption qui a entraîné la destitution et la condamnation de l'ancienne présidente conservatrice Park Geun-hye.

Mais la cour d'appel a ramené en février sa sanction à de la prison avec sursis et ordonné sa libération immédiate, après presque un an derrière les barreaux.

Fin juillet, Samsung Electronics a annoncé une baisse de 0,1% de son bénéfice net au deuxième trimestre, due à un ralentissement de la croissance mondiale du marché des smartphones haut de gamme qui s'est traduit par une moindre demande pour son Galaxy S9.

Mais le bénéfice d'exploitation a été soutenu par une bonne performance des téléviseurs haut de gamme - notamment en raison de la Coupe du monde de football- et des puces mémoires.