Santé : bientôt tous donneurs de sang universels ?

Une transfusion sanguine ne peut s'effectuer que si le donneur et le receveur sont compatibles. Chaque individu possède un groupe sanguin précis, groupe qui est déterminé par la présence d'antigènes et de sucres particuliers sur la membrane des globules rouges. Le groupe A possède ainsi des antigènes A, le groupe B des antigènes B. Le groupe O ne possède quant à lui aucun antigène, ce qui le rend compatible avec tous les autres.



Des chercheurs canadiens ont donc mis en évidence l'action d'enzymes qui débarassent en quelque sorte les globules rouges de ces marqueurs de types. Le sang de n'importe quel donneur peut devenir compatible. Depuis 2005, ils s'intéressent à des enzymes de l'intestin humain et ils viennent d'isoler des super-enzymes porteuses de promesse : "Nous avons fait un test comparatif entre les premières enzymes isolées et notre nouvel échantillon et nous avons constaté que le nôtre fonctionnait 30 fois plus vite" explique Stephen Withers, professeur à l'Université de Colombie-Britannique. "Les gens sont surpris, tout cela leur semble étrange. Ils pensent que nous changeons le groupe sanguin d'un individu, ce qui serait beaucoup plus effrayant, mais nous ne faisons que changer le type de sang prélevé sur cet individu."



Ces super-enzymes qui permettent la compatibilité montrent taujourd'hui la voie de nouvelles applications : "C'est dans cette direction que vont tendre la médecine transfusionnelle et les produits sanguins," témoigne Dana Devine, scientifique à l'Agence canadienne du sang. "En fait, nous comprenons maintenant suffisamment ces cellules pour rendre le produit sanguin plus efficace pour les patients et ainsi obtenir de meilleurs résultats transfusionnels."



Et l'on se prend aujourd'hui à imaginer la fin de la pénurie des dons du sang mais également, à plus moins longue échéance, une application très attendue dans le domaine du don d'organes, sur lequel pèse lourdement la nécessité de compatibilité.