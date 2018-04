Scandale Windrush au Royaume-Uni : dÃ©mission de la ministre de l'IntÃ©rieur Amber Rudd

En fin de semaine dernière encore, à la Chambre des Communes, la ministre de l'Intérieur était formelle. Elle allait effectuer les changements nécessaires concernant les Britanniques d'origine caribéenne, immigrés de longue date, menacés d'expulsion.



Je suis la mieux placée pour agir (dans le scandale Windrush, NDLR)... J'ai confiance dans le fait que les changements que je souhaite mettre en place, et la transparence qui va avec, produiront les effets attendus. Amber Rudd, ministre de l'Intérieur britannique, 26 avril 2018



Transparence, le mot ne pouvait pas être plus mal choisi. Car après des semaines d'enquête, le quotidien The Guardian a révélé un mémo daté de 2017 du ministère de l'Intérieur faisant état d'objectifs chiffrés d'expulsions.



Dimanche soir, Amber Rudd a tenté d'expliquer qu'elle n'avait pas connaissance de ces objectifs, ni des documents mentionnés par le quotidien. Mais sa position était devenue intenable.



Quelques heures plus tard, dans une lettre à la cheffe du gouvernement, elle présentait sa démission, s'excusant d'avoir "involontairement trompé" les parlementaires. Démission à la Une de la plupart des journaux britanniques ce lundi 30 avril 2018.

Amber Rudd, quatrième démission en 6 mois



Amber Rudd est la quatrième ministre à démissionner en six mois au Royaume Uni.



Cette fois, sa démission est en relation avec le scandale dit Windrush, nommé ainsi d'après le nom du premier navire de migrants du Commonwealth arrivé au Royaume-Uni en 1948. D'autres allaient suivre. Le pays avait alors besoin de main-d'oeuvre pour sa reconstruction d'après-guerre. Ces milliers d'immigrants avaient obtenu le droit de rester indéfiniment dans le pays. D'où le scandale et les manifestations de protestation soutenues par l'opposition.

> Lire aussi : Windrush, une génération d'immigrés devenus clandestins malgré eux



Theresa May espérait pouvoir y mettre fin il y a deux semaines lorsqu'elle a présenté ses excuses, soulignant "la contribution immense à la vie du pays" des Britanniques d'origine caribéenne.

La contribution des personnes de la génération Windrush à la vie du pays a été immense. Ce sont des Britanniques. Je veux être absolument claire à ce sujet. Nous n'avons absolument pas l'intention de demander à quiconque qui a le droit de rester, de s'en aller. Et ceux qui ont reçu, par erreur, des courriers (remettant cela en cause), je tiens à leur présenter mes excuses. Theresa May, Première ministre britannique, 18 avril 2018



Theresa May avait alors promis la nationalité gratuitement à ceux dont les papiers n'étaient pas en règle.



Pour autant, cela n'avait pas apaisé les esprits, en pleine tourmente du Brexit et à l'approche des élections locales, le 3 mai. Scrutin test pour le gouvernement conservateur qui ne bénéficie que d'une courte majorité législative.



En 2016, la politique migratoire du gouvernement britannique a conduit près de 40 000 Britanniques à quitter le Royaume-Uni, soit par suite d'ordres d'expulsion, soit de leur propre chef : de nombreux immigrés caribéens ayant perdu leurs emplois et ne parvenant plus à faire valoir leurs droits pour se faire soigner ou pour toucher leurs pensions de retraites.

Londres fera-t-il marche arrière ?

La nomination de Sajid Javid comme successeur à Amber Rudd au ministère de l'Intérieur est en tous cas le signe que l'affaire est prise au sérieux.



Secrétaire d'Etat aux communautés depuis 18 mois, cet ancien banquier d'affaires, et fils d'un chauffeur de bus pakistanais, est lui même issu de l'immigration des années soixante au Royaume-Uni.



Récemment, Sajid Javid s'était ému publiquement du sort des Britanniques d'origine caribéenne dont les droits ont été remis en question.