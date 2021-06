Scandale Wirecard: enquête aux Philippines sur l'ex-directeur financier du groupe allemand

Une enquête a été ouverte aux Philippines contre l'ancien directeur financier de la société allemande Wirecard, liquidée l'an passé dans un retentissant scandale, les autorités l'accusant lui et d'autres de fraude bancaire et de cybercriminalité, a annoncé lundi le gouvernement philippin.

La chute en 2020 de Wirecard, prestataire de services financiers sur le segment en plein boom des paiements électroniques, est considérée comme le plus retentissant scandale de l'après-guerre en Allemagne.

L'affaire Wirecard avait éclaté en juin 2020, quand la société qui était membre du prestigieux indice boursier Dax des plus grandes entreprises allemandes a avoué que 1,9 milliard d'euros inscrits dans ses comptes, et prétendument hébergés dans deux banques philippines, n'existaient pas -- entraînant une chute de plus de 98% du cours de Bourse.

La Banque centrale des Philippines avait déjà assuré que cet argent n'était jamais entré dans le système financier du pays et les deux banques incriminées ont nié toute relation avec Wirecard.

Le Bureau national d'investigation des Philippines a déposé le 31 mai deux plaintes contre l'ancien directeur financier de Wirecard Jan Marsalek, ainsi que contre un avocat de Manille et des employés de banque, a indiqué à l'AFP le ministre de la Justice Menardo Guevarra.

Une enquête préliminaire a été ouverte, et il reviendra au ministère public de décider d'éventuelles inculpations.

M. Marsalek, qui s'est volatilisé et a échappé à la police allemande, était responsable des activités de Wirecard en Asie, qui sont au coeur des accusations de fraude comptable.