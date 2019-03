Sebastien Loeb fait peser le doute sur sa participation au prochain Dakar

Sebastien Loeb a fait peser le doute mercredi sur sa participation au prochain rallye-raid Dakar, reconnaissant que son programme en début de saison avait été très chargé.

"Si j'avais su que j'allais chez Hyundai, je n'aurais pas fait le Dakar. C'était prévu avant, donc je me voyais bien en intersaison entre la fin du championnat en novembre et le rallye de Corse en avril avoir du temps pour faire le Dakar. Mais finalement les choses ont changé en cours de route donc on s'est retrouvé à faire les deux. Mais pas tous les ans quand même", a déclaré le nonuple champion du monde des rallyes lors d'une conférence de presse.

Sebastien Loeb, 45 ans, a participé entre janvier et février au Dakar avec Citroën, puis au rallye de Monte-Carlo et au rallye de Suède avec Hyundai tout en s'alignant au trophée Andros.

Il avait signé en fin d'année dernière un accord de deux ans avec le constructeur sud-coréen pour participer à certaines épreuves du Championnat du monde des rallyes (WRC) en 2019 et 2020, dont le Monte-Carlo, la Suède et le rallye de Corse cette année.

"Le programme rallye n'est pas non plus défini pour l'an prochain. Le Dakar m'a plu, je me suis amusé (...) C'est une course particulière où on a des émotions, on vit une aventure qu'on ne vit pas ailleurs. Je ne dis pas que je n'y reviendrai pas, mais peut-être pas l'année prochaine car étant donné mon engagement chez Hyundai il y a des chances que je fasse le Monte-Carlo. Mais c'est quelque chose que j'ai dans le coin de la tête", a souligné Loeb.

Il a fait ces déclarations dans le cadre de la présentation d'un programme de son équipe "Sebastian Loeb Racing", qu'il dirige avec Dominique Heintz, pour promouvoir des jeunes pilotes au sein du championnat WTCR de voitures de tourisme en collaboration avec Volkswagen.

Le Sebastien Loeb Racing y fera notamment courir le Suédois Johann Kristoffersson qu'il alignait déjà l'an dernier en rallycross, le Marocain Mehdi Bennani, l'Allemand Benjamin Leuchter et le Britannique Rob Huff.

Ce programme se doublera de la création d'une filière rallye pour favoriser la progression de jeunes pilotes, comme lee Français William Wagner et Anthony Fotia. "Aider des jeunes pilotes à réaliser leur rêve et rendre au sport auto ce qu'il m'a donné est un juste retour", a souligné Sebastien Loeb.