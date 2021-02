Séisme dans le Pacifique: fin de l'alerte au tsunami

Le séisme de magnitude 7,7 qui s'est produit mercredi dans le Pacifique a conduit les autorités à déclencher une alerte au tsunami dans la région, mais les Etats-Unis ont indiqué plus tard dans la journée que la menace était passée et que la vague n'avait atteint au maximum que 30 cm.

Le Tsunami Warning Center américain, basé à Hawaï, a indiqué mercredi soir dans un communiqué que "sur la base de toutes les données disponibles, la menace de tsunami à la suite de ce séisme est maintenant passée".

"Des fluctuations de 30 cm au-dessus et au-dessous du niveau normal des marées pourraient toutefois être notées au cours des prochaines heures", ajoute le centre.

Le séisme, dont l'épicentre a été localisé à environ 400 kilomètres au sud-est de l'archipel des îles Loyauté, et à environ 430 kilomètres du Vanuatu, avait amené la Nouvelle-Zélande et l'Australie à déclencher une alerte au tsunami.

Le tremblement de terre a été "très peu ressenti" sur les îles françaises de la Loyauté et en Nouvelle-Calédonie, où aucun dégât matériel n'a été signalé.

La Nouvelle-Calédonie est située au Sud-Ouest de l'océan Pacifique, à environ 1.500 km à l'Est de l'Australie.

La région englobant la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu voisin fait partie de la Ceinture de feu du Pacifique, l’une des zones d'activité sismique les plus intenses de la planète.

La plaque australienne portant la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté plonge sous l'arc du Vanuatu en créant la fosse du Vanuatu.

En septembre 2018, un séisme de magnitude 7,5 a provoqué un tsunami qui a déferlé sur l'île indonésienne de Célèbes.

Cette catastrophe a fait plus de 4.300 morts et disparus et au moins 170.000 déplacés.

Un autre séisme dévastateur de magnitude 9,1 a frappé au large des côtes de Sumatra en 2004, entraînant un tsunami qui a tué 220.000 personnes dans la région, dont environ 170.000 en Indonésie.