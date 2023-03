Séisme en Syrie : le chef de l'OMS pour la première fois dans les zones rebelles.

Chargement du lecteur...

Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est rendu dans trois hôpitaux et un centre d'accueil pour les rescapés du drame, proches de la frontière turque, après avoir franchi le poste-frontière de Bab al-Hawa, selon un correspondant de l'AFP.Le séisme du 6 février a fait plus de 50.000 morts en Turquie et en Syrie. Le bilan pour la Syrie s'élève à près de 6.000 morts, dont 4.537 dans les zones tenues par les rebelles et les djihadistes.Lors d'une conférence de presse sur place, Tedros Ghebreyesus a souligné que ce séisme est venu "s'ajouter aux souffrances inimaginables des personnes qui ont tant souffert pendant 12 ans de l'effondrement économique, de la guerre, de la pandémie de Covid-19 et de l''épidémie de choléra en cours"."Les habitants du nord-ouest de la Syrie ont besoin de l'aide de la communauté internationale pour s'en sortir et reconstruire" leur région, a-t-il ajouté.Il a appelé "la communauté internationale, les gouvernements, les philanthropes, les individus" à se mobiliser.Les secouristes et militants locaux ont vivement critiqué la lenteur de l'arrivée des aides internationales dans ces zones rebelles, alors que les avions d'aide se succédaient vers les régions tenues par le régime syrien. Il avait fallu plusieurs jours à l'ONU pour commencer à acheminer de l'aide vers ces zones depuis la Turquie.Selon le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), plus de 420 camions chargés d'aide sont entrés dans le nord-ouest par trois points de passage frontaliers avec la Turquie depuis le séisme.Ce 1er mars, trois camions d'aide sont entrés par le poste-frontière de Bab al-Salama, selon un correspondant de l'AFP.Dans les zones tenues par le régime, 258 avions transportant des aides, dont 129 en provenance des Emirats arabes unis, ont par contre atterri dans les aéroports des zones gouvernementales, a indiqué à l'AFP Souleimane Khalil, un responsable du ministère des Transports.Le 12 février, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, qui s'était rendu du côté turc du passage de Bab al-Hawa, avait reconnu que l'ONU avait "fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie", qui "se sentent à juste titre abandonnés".L'ONU a depuis lancé mi-février un appel d'urgence aux dons de 397 millions de dollars pour aider les populations victimes du séisme en Syrie.La grande partie de l'aide onusienne au nord-ouest passe par le poste-frontière de Bab al-Hawa.Le point de passage est situé dans la province d'Idleb, que les responsables de l'ONU visitent rarement et qui est contrôlée en partie par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS).Après le séisme, le chef de l'OMS s'était rendu le 11 février dans la ville sinistrée d'Alep (nord) contrôlée par le gouvernement syrien, dans le premier déplacement d'un haut responsable onusien en Syrie après le drame.Le lendemain, il avait rencontré le président syrien Bachar al-Assad, qui avait accepté d'autoriser l'ONU à ouvrir deux autres passages frontaliers pour aider à acheminer plus d'aide.La guerre civile, qui entre bientôt dans sa douzième année, a mis à mal la plupart des infrastructures de santé en Syrie, notamment dans les zones rebelles. La province d'Idleb abrite quelque trois millions de personnes, dont environ la moitié sont des déplacés et près de 90% d'entre elles dépendent de l'aide humanitaire.