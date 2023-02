Séisme en Turquie et Syrie: minute de silence à l'Assemblée nationale

Députés et membres du gouvernement ont observé mardi une minute de silence à l'Assemblée en hommage aux plus de 5.000 morts dans le séisme en Turquie et en Syrie, victimes d'une "terrible tragédie".

"La France se mobilise avec ses partenaires pour apporter une aide d'urgence aux populations sinistrées" et "les équipes de secours françaises sont sur place pour participer aux opérations de sauvetage, de recherche et d'assistance", a souligné la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, au début de la séance des questions au gouvernement.

"De très nombreuses familles se trouvent sans abri par un froid glacial, alors que des milliers d'immeubles se sont effondrés", a-t-elle rappelé, avant d'inviter députés et ministres à une minute de silence "en mémoire des victimes et en soutien à ceux qui les aimaient".

Le puissant séisme a touché lundi le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Vingt-trois millions de personnes sont "potentiellement exposées" aux conséquences de ce séisme, "dont environ cinq millions de personnes vulnérables", a averti l'Organisation mondiale de la santé qui a promis son soutien.