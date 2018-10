Séisme et tsunami en Indonésie : des centaines de morts et un appel à l'aide internationale

Depuis quelques semaines, les catastrophes naturelles semblent se succéder avec une violence à chaque fois accrue en Asie du Sud-Est, dans cette région du monde située à la jonction de plusieurs plaques tectoniques. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. "Deux petites plaques bougent de quelques centimètres par an. A la jonction, qui reste bloquée, les forces s'accumulent et se relâchent d'un coup, provoquant un séisme comme celui-ci," explique un expert.



Les explications de nos partenaires de France 2 :

Ce 28 septembre, un séisme a frappé l'île juste avant 11 heures TU, provoquant une secousse d'une magnitude de 7,5. C'est plus que la série de tremblements de terre meurtriers qui a frappé l'Indonésie en août, faisant plus de 500 morts et environ 1 500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Comment les autorités gèrent-elles la situation d'urgence ? Le point ce 29 septembre avec notre correspondant :

Séisme et# tsunami en #Indonésie - près de 400 morts . Comment les autorités réagissent-elles à l'urgence de la situation ? Correspondance de Joël Bronner à #Jakarta https://t.co/JpcbGQ2TQ7 pic.twitter.com/SSdQRW1PMd — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 29 septembre 2018



Dans le sillage du séisme, un tsunami de 1 mètre 50 s’est abattu sur la côte proche de Palu, une ville de 350 000 habitants, capitale de la province du centre des Célèbes, située à 78 kilomètres de l'épicentre du séisme. Les secousses ont été ressenties jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île. La terre a aussi tremblé sur l'île voisine de Kalimantan, à Samarinda, de l'autre côté du détroit de Makassar.