Semaine des prix Nobel : qui a été récompensé cette année ?

► Mercredi 5 octobre : Deuxième Nobel pour un chimiste américain

Trois scientifiques ont été récompensés cette année du prix Nobel de chimie. © Comité Nobel

Ils ont ouvert deux nouveaux domaines de la chimie moderne: le prix Nobel de chimie 2022 a sacré mercredi le Danois Morten Meldal, l'Américaine Carolyn Bertozzi et son compatriote Barry Sharpless. Le trio est récompensé "pour le développement de la +chimie click+ et de la chimie bioorthogonale", a annoncé le jury dans sa décision.

Un événement rarissime Barry Sharpless, 81 ans, est seulement la cinquième personne à décrocher deux fois un Nobel. Il avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique.

Qui étaient les quatre précédents ? La française d'origine polonaise Marie Curie, Nobel de physique 1903 et de chimie 1911, les américains John Bardeen (physique 1956 et 1972) et Linus Pauling (chimie 1954 et paix 1962), ainsi que le Britannique Frederick Sanger (chimie 1958 et 1980).

Le chercheur américain basé en Californie et le Danois de 58 ans Morten Meldal, de l'université de Copenhague, sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de "chimie clic", une nouvelle forme de combinaison de molécules.

Celle-ci est notamment utilisée pour développer des traitements pharmaceutiques, cartographier l'ADN ou créer de nouveaux matériaux.

L'Américaine Carolyn Bertozzi, 55 ans, est elle sacrée pour l'invention de la chimie bioorthogonale, une réaction chimique décrite comme pouvant être initiée dans un organisme vivant, mais sans perturber ou changer sa nature chimique.

Citée parmi les favoris cette année, ses découvertes ont notamment ouvert des voies pour améliorer l'efficacité des traitements contre le cancer.

En sciences, les comités du Nobel avaient ouvert le bal avec l'attribution lundi du prix Nobel de médecine ou de physiologie au Suédois Svante Pääbo, père de l'homme de Denisova et découvreur de l'ADN de l'homme de Néandertal.

Mardi, le trio franco-austro-américain composé d'Alain Aspect, Anton Zeilinger et John Clauser, pionniers du mécanisme révolutionnaire de "l'intrication quantique" avait reçu le prix Nobel de physique.

► Mardi 4 octobre : en physique, un prix collectif

Le Français Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger se partagent le Nobel de physique 2022. © Comité Nobel

Le prix Nobel de physique a couronné mardi, trois pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique. Les trois septuagénaires sont récompensés pour leurs découvertes sur "l'intrication quantique", un mécanisme où deux particules quantiques sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare, a annoncé le jury Nobel.

La mise en évidence de cette étonnante propriété a ouvert la voie à de nouvelles technologies dans l'informatique quantique et des communications ultra-sécurisées, ou encore les capteurs quantiques ultra-sensibles qui permettraient des mesures extrêmement précises, comme celle de la gravité dans l'espace.

Le trio est récompensé "pour ses expériences avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière vers l'informatique quantique", selon le jury Nobel.

"Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont chacun mené des expériences révolutionnaires en utilisant des états quantiques intriqués, où deux particules se comportent comme une seule unité même lorsqu'elles sont séparées", explique-t-il.

Cette mécanique déroutante était prédite par la théorie quantique. Pourtant même Albert Einstein n’y croyait pas: deux particules jointes au départ (comme pourraient l’être des jumeaux) pouvaient garder la marque de leur passé commun et avoir un comportement semblable, à distance.

Affilié à l'Université française de Paris-Saclay, Alain Aspect est âgé de 75 ans, tandis que John Clauser a 79 ans et Anton Zeilinger, de l'Université de Vienne, a 77 ans.

► Lundi 3 octobre : un médecin suédois récompensé

Le scientifique suédois Svante Paabo, Nobel de médecine 2022, pose avec le crâne d'un néanderthal. © AP Photo/Matthias Schrader

Le prix Nobel de médecine et de physiologie a été attribué lundi au Suédois Svante Pääbo, 67 ans, pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de la paléogénomique. "En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominidés disparus, ses découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques", a salué le jury.

"Les différences génétiques entre Homo Sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui éteints étaient inconnues jusqu'à ce qu'ils soient identifiés grâce aux travaux de Pääbo", a ajouté le comité Nobel dans sa décision.



Svante Pääbo a découvert qu'un transfert de gènes avait eu lieu entre ces homininés aujourd'hui disparus et l'Homo sapiens. Ce flux ancien de gènes vers l'homme d'aujourd'hui a un impact physiologique, par exemple en affectant la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections.

Son père, Sune Bergström, avait également reçu le Nobel de médecine en 1982.