Semaine horribilis aux Girondins de Bordeaux

Crise persistante avec les supporters, polémique avec le nouveau maire de Bordeaux, volonté de départ de l'entraîneur Paulo Sousa, enquête de l'inspection du travail sur l'utilisation du chômage partiel... Les Girondins ont connu une semaine effroyable, sombrant chaque jour un peu plus dans la crise.

Au centre du problème, comme depuis plusieurs mois: les tensions entre le président Frédéric Longuépée et ses principaux opposants, le groupe de supporters Ultramarines, soutenus par nombre d'anciens joueurs. Ces ultras sont vent debout contre l'actionnaire américain King Street et la direction du club, dont ils réclament la démission.

"Ça s'est dégradé petit à petit et on a l'impression que l'on a atteint un (point de) non-retour. De mon côté, de loin, je suis très surpris de cette situation-là", a déploré auprès de l'AFP l'ancien milieu de terrain Johan Micoud, champion en 1999 sous le maillot au scapulaire.

Pour pousser les dirigeants au départ, les supporters ont régulièrement diffusé des bandes sonores, les +Girondins Leaks+, pointant les pratiques de la direction et de ses équipes.

Ainsi, dans l'une d'elles, le directeur de la stratégie commerciale, stade et réseau Antony Thiodet déclarait qu'il gérait "32 personnes" et que ceux qui étaient en congés ou en "chômage partiel ont continué à travailler" pendant le confinement.

- Logo, goutte d'eau -

Ces propos, alors que le gouvernement avait promis la plus grande fermeté contre les entreprises qui frauderaient le dispositif en continuant à faire travailler des salariés placés en chômage partiel, ont peut-être précipité un contrôle: pendant toute cette semaine, l'inspection du travail s'est rendue dans les locaux des Girondins pour examiner si le club avait bien respecté la loi.

Pour faire entendre leur voix, les supporters ont aussi profité de la caisse de résonance des élections municipales: samedi dernier, ils étaient plus de 2.000 rassemblés devant l'Hôtel de ville. Ils ont été entendus par le nouveau maire car lundi, l'écologiste Pierre Hurmic, vainqueur du scrutin, a demandé la démission de M. Longuépée.

"Un club ne peut pas se permettre le luxe de se mettre à dos le principal club de supporters et de les traiter avec un tel mépris et une telle arrogance", a affirmé celui qui avait voté, quand il était dans l'opposition, contre la vente du club par M6 aux fonds d'investissements américains GACP et King Street.

Cette prise de parole municipale n'a eu aucun effet. Au contraire, M. Longuépée a reçu le soutien des syndicats Première Ligue et UCPF, qui représentent les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, lesquels ont dénoncé "l'ingérence totalement inacceptable" du nouveau maire.

- Avenir et DNCG -

Si le président des Girondins a voulu ensuite "apaiser la situation" en annonçant qu'il ne porterait pas plainte contre les Ultramarines pour les +Girondins Leaks+, il a relancé d'une autre façon la polémique. Cette fois, elle a porté sur le nouveau logo du club qui met davantage en avant le nom de la ville de Bordeaux que l'intitulé historique du club, "Girondins".

Nouveau tollé des Ultramarines. "Vous nous faites honte.... Votre +identité graphique+ à deux balles ne sera jamais celle des Girondins. La négation de la volonté du peuple continue, vous en subirez sa fureur", a twitté leur responsable Florian Brunet.

Mercredi, l'entraîneur portugais Paulo Sousa, visiblement lassé, a pour sa part annoncé à ses joueurs cadres son intention de quitter le navire bordelais.

Ses raisons: incompatibilité à tous les niveaux avec son président, le manque d'ambition affiché, les moyens mis à sa disposition... Un communiqué laconique de quatre lignes du club a pris acte jeudi soir de cette décision, même si Sousa, sous contrat jusqu'en 2022, a continué à diriger cette semaine les séances d'entraînement.

Désormais, le prochain épisode du feuilleton est programmé mardi devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. La direction du club, dont le déficit oscille entre 40 et 50 millions d'euros selon les médias, y jouera à la fois son avenir et sa crédibilité.

On y verra alors plus clair quant à la suite du mercato et à l'avenir sportif des Girondins...