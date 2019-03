Seniors escroqués: 225 inculpations en un an aux Etats-Unis

La justice américaine a annoncé jeudi avoir procédé à 225 inculpations en un an pour diverses escroqueries ayant visé des personnes âgées, notamment des arnaques au faux support technique menées depuis des centres d'appels en Inde.

Ces affaires d'extorsion ont causé plus de 750 millions de dollars de pertes et ont touché plus de deux millions d'Américains au cours des douze derniers mois, mais elles ont aussi fait des victimes au Royaume-Uni, au Canada ou en Allemagne, selon le ministère de la Justice américain.

Les fraudes au support technique, en expansion, ont constitué le principal motif de plainte. En 2018, 142.000 consommateurs américains ont déclaré en avoir été victimes, dont un grand nombre de seniors.

Selon le scénario le plus classique, une fenêtre s'ouvre sur l'ordinateur de la victime et évoque un problème technique avec un numéro renvoyant vers un centre d'assistance technique. Le message semble émaner d'une compagnie identifiée, par exemple Microsoft, mais renvoie en fait vers un centre d'appels, souvent basé en Inde.

Une fois au téléphone, leur interlocuteur propose de prendre le contrôle de leur appareil à distance et assure avoir détecté la présence d'un virus ou autre problème. Il propose alors de le réparer immédiatement et d'installer un logiciel de sécurité, moyennant finances.

Les victimes sont alors renvoyées vers des complices aux Etats-Unis, chargés de collecter l'argent et de l'expédier à l'étranger. Au cours des douze derniers mois, 600 de ces "mules financières" ont été identifiées par les autorités américaines.

Le ministère n'a pas précisé combien de personnes avaient été arrêtées dans le cadre de ces arnaques, ni leur nationalité, mais a donné quelques exemples notamment de deux Indiens inculpés cette semaine en Californie pour avoir recruté un complice sur le sol américain.

"Nous espérons pouvoir travailler avec les forces de l'ordre en Inde pour encourager plus de coopération et d'action sur le terrain et dans les tribunaux afin que ces escroqueries s'arrêtent", ont déclaré des responsables américains.

Un autre type de duperie passe par l'envoi de courriers attirant les crédules avec des promesses de gain à la loterie ou autre promesse de bonne fortune.

Un Franco-Canadien de 56 ans, Patrice Runner, a ainsi été arrêté en Espagne et inculpé pour une escroquerie ayant duré plus de 20 ans: il adressait des courriers au nom de célèbres voyants français, promettant d'assurer la richesse du destinataire en échange d'honoraires.