Sept et 20 ans requis pour l'assassinat d'un homme d'affaires russe en France en 2011

Des peines de 7 et 20 ans de prison ont été requises vendredi aux assises de Paris à l'encontre de deux réfugiés Tchétchènes jugés pour l'assassinat d'un homme d'affaires russe, tué d'une balle dans la tête en 2011.

Yazid Arsaliev, 28 ans, et Rouslan Bersanov, 30 ans, en détention depuis plus de sept ans, nient leur participation au crime commis le 4 mars 2011.

Ce jour-là, le riche homme d'affaires Mikhail Lanin arrive à Paris avec sa compagne.

Le couple est pris en charge par les deux hommes à l'aéroport de Roissy: lui sera retrouvé mort, une balle dans la tête, dans une impasse de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Sa compagne, touchée aussi, a miraculeusement survécu.

Yazid Arsaliev affirme n'avoir fait que conduire la voiture - la BMW de sa mère - contre 200 euros. Rouslan Bersanov, alias Anatoli, dont l'ADN a été retrouvé sur une douille percutée, répète qu'il a laissé le couple en vie dans l'impasse et qu'il a été "piégé".

L'avocat général Julien Eyraud a requis la plus lourde peine à l'encontre de Bersanov, qui affirme-t-il, "a tiré pour tuer" et "fait partie d'une entreprise criminelle".

Il ne croit pas du tout au récit de l'accusé aux yeux clairs, qui affirme qu'un des commanditaires du crime, un certain Valid Lourakhmaev, rencontré à Nice trois semaines avant les faits, lui avait montré son arme et qu'il l'avait manipulée.

Le représentant du ministère public a été beaucoup plus clément pour Yazid Arsaliev, pour lequel il a requis sept d'emprisonnement et une requalification des faits.

- Un crime en "deux actes" -

"Arsaliev est complice d'un crime, mais il ne sait rien de son organisation, de sa préparation", a-t-il dit aux jurés, demandant l'acquittement pour le chef d'association de malfaiteurs et sa condamnation pour "complicité d'assassinat" et non plus comme co-auteur du crime.

S'il était condamné à cette peine d'emprisonnement, couverte par la durée de sa détention provisoire, Yazid Arsaliev pourrait immédiatement sortir de prison.

A l'encontre d'un troisième accusé, qui comparait pour le recel d'un téléphone et d'un carré hermès ayant appartenu à la victime et donnés par Bersanov, l'avocat général a requis six mois de prison entièrement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve - c'est-à-dire assorti de certaines obligations sociales, de soin ou autres mesures judiciaires.

A la barre, la compagne de l'homme d'affaires, Elena Pravoslavnova, avait rappelé son inquiétude avant le voyage destiné à acheter une villa à Nice, et sa crainte d'un règlement de comptes. Elle s'est dite persuadée qu'un certain Akhmad Khamidov, qui devait 1,2 million d'euros à Mikhaïl Lanin avait "tué l'homme de (sa) vie" pour effacer sa créance.

L'enquête menée en Russie a appuyé cette hypothèse. Khamidov se serait allié d'autres escrocs - dont Valid Lourakhmaev - connus pour avoir soutiré des millions à des députés de la Douma en leur faisant miroiter de prétendus juteux contrats liés au transit du pétrole russe en Ukraine.

Au bout de la chaîne se trouveraient les deux accusés du crime.

C'est ce scénario que valide l'accusation. Pour l'avocat général, il y a eu "deux actes" dans ce drame: la pièce aurait dû se jouer à Nice, mi-février, mais le couple avait annulé le voyage à la dernière minute. C'est ce qui "explique la présence de Bersanov à cette période à Nice, où il rencontre les commanditaires", pour M. Eyraud.

Les tueurs ont une deuxième chance à Paris le 4 mars, quand le couple arrive. Pour l'accusation, le détour à Villepinte, sur le chemin du prestigieux hôtel Ritz, éveille des soupçons. "Quelque chose tourne mal, ce qui explique qu'ils sont abattus dans la rue."

La parole sera à la défense dans l'après-midi, le verdict est attendu dans la soirée.