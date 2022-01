Serbie: le désarroi des victimes de violences conjugales face aux institutions

"J'ai laissé tomber". Frappée par son compagnon une énième fois, Marija en a eu assez et s'est plainte à la police, mais la violence a continué et, comme de nombreuses Serbes, elle a perdu tout espoir d'être protégée par le système.

Dans cette société largement patriarcale des Balkans, les violences contre les femmes et les agressions sexuelles ont longtemps été taboues. Les victimes se taisent, écrasées par la pression sociale.

Celles qui cependant osent dénoncer les attaques se heurtent au manque de formation des policiers, aux défaillances de la justice et des systèmes de protection, ce qui décourage d'autres victimes de leur emboîter le pas.

Voici deux ans, Marija s'est décidée à appeler la police après les derniers coups reçus des mains de son désormais ex-petit ami. "Il m'avait frappée alors que j'étais au sol", dit à l'AFP cette femme de 40 ans qui souhaite que son nom de famille soit tu. "J'avais peur de ce qu'il ferait ensuite".

Son compagnon, convaincu de son impunité, attend la police avec elle. Au commissariat, une policière flirte avec l'homme, lui demande de "reconduire" Marija "à la maison" et envoie le couple au centre d'action sociale local où on leur propose de se "réconcilier".

"C'est à ce moment là que j'ai laissé tomber", poursuit Marija, qui parvient seule à quitter cette relation qu'elle qualifie d'"agonie".

Son ex a bien reçu une interdiction de l’approcher pendant un mois mais "personne n'a vérifié".

Marija fait partie des milliers de femmes qui ont libéré leur colère sur les réseaux sociaux le mois dernier sous le hashtag #NisamPrijavila ("Je ne l'ai pas signalé").

- "Essayer d'oublier" -

Le mouvement est parti lorsque qu'une autre femme, Nina Stojakovic, a publiquement accusé la police d'avoir fermé les yeux sur les accusations de sa soeur contre son petit ami, un rappeur connu en Serbie.

"Ils lui ont dit de rentrer chez elle et d'essayer d'oublier", a déclaré Nina Stojakovic à l'AFP.

Les histoires partagées en ligne répètent des schémas de stigmatisation, d'incompréhension des proches et des institutions et de difficultés à établir des preuves.

Dans la foulée de l'intervention de Nina Stojakovic, deux autres femmes ont mis en cause le rappeur Numero, de son vrai nom Uros Radivojevic.

Il a depuis été arrêté et inculpé pour violences domestiques mais le gouvernement est resté silencieux sur le mouvement.

Ces dernières années, la Serbie a adopté plusieurs lois qui suffisent en théorie à protéger les victimes et punir les auteurs. Mais pour les défenseurs des droits, les plaignantes restent à la merci des préjugés de ceux qui travaillent dans les structures socio-judiciaires.

"On a des institutions qui ne croient pas les femmes et refusent tout simplement de prendre les signalements", dit Biljana Stepanov, directrice d'un réseau de centres d'appels pour victimes. "Le système dépend dans une large mesure des connaissances et des opinions des individus membres de ces institutions".

D'après Tanja Ignjatovic, psychologue de l'ONG Centre autonome des femmes(AŽC), la police serbe souffre aussi d'un manque cruel d'effectifs et de formation.

Les procédures judiciaires sont longues, ce qui ajoute encore au traumatisme des victimes.

- Aller chercher les victimes -

En l'absence de statistiques officielles, les ONG compilent leurs propres données à partir d'articles de presse. D'après AŽC, sur 26 femmes tuées en Serbie en 2021, la grande majorité ont succombé à des violences domestiques et une victime de féminicide sur cinq avait signalé les violences auparavant.

Dans une étude de l'OSCE de 2019, 41% de femmes déclaraient avoir été victimes de harcèlement sexuel, soit un taux inférieur d'une dizaine de points à la moyenne de l'Union européenne. Pour les auteurs, c'est la conséquence des "tabous" qui empêchent les femmes de se plaindre.

Comme avec la vague #MeToo qui déferle depuis quelques années sur le monde, les Serbes rompent le silence.

Il y a un an, l'actrice serbe Milena Radulovic a accusé publiquement son ancien professeur d'art dramatique de l'avoir violée, suscitant l'explosion des témoignages à travers les Balkans sous la bannière "Tu n'es pas seule" ("Nisi Sama").

Des victimes se sont dites encouragées par ces prises de parole mais le hashtag a un effet réduit.

Pour Biljana Stepanov, Twitter est "une plateforme limitée" dont les usagers sont généralement mieux au fait de leurs droits.

Il faut aller chercher celles qui ne sont pas sur les réseaux, souligne-t-elle à l'AFP. "Imaginez que les femmes de 40 ou 50 ans qui n'ont pas de smartphones, d'ordinateurs, qui ne savent peut-être pas ce qu'est Twitter, se manifestent? Que diraient-elles? Combien seraient-elles?"