Serena Williams éliminée à Rome, pour le 1000e match de sa carrière

L'Américaine Serena Williams (8e mondiale) a chuté dès son entrée en lice à Rome, au 2e tour face à l'Argentine Nadia Podoroska (44e), sur le score de 7-6 (8/6), 7-5 dans le 1000e match de sa carrière.

A moins de trois semaines de Roland-Garros (30 mai-13 juin), l'Américaine de 39 ans effectuait son retour sur le circuit près de trois mois après sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie en février.

Serena Williams, qui n'a pas abandonné l'idée de décrocher un 24e tournoi du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, est apparue à court de forme, pas très à l'aise dans ses déplacements sur la terre battue qu'elle retrouvait en compétition.

Et la puissance toujours impressionnante de ses coups, qui ont parfois laissé l'Argentine à plusieurs mètres de la balle, n'a cette fois pas suffi.

La solide Podoroska, demi-finaliste à Roland-Garros à l'automne dernier, a su garder son sang-froid dans le tie-break de la première manche, où Serena Williams a sauvé trois balles de break.

Dans le second set, on pensait que Serena Williams avait fait le plus dur en remontant à 5-5 après avoir été menée 5-2, mais c'est finalement l'Argentine qui a conclu sans trembler.

Cette 149e défaite de Serena Williams (pour 851 victoires et 23 Grands Chelems), dans ce qui était son 1000e match en simple, l'empêchera donc de retrouver le public italien, qu'elle aime beaucoup, puisque les spectateurs ne sauront admis (en jauge restreinte) qu'à partir de jeudi pour les huitèmes de finale.

Podoroska retrouvera pour sa part en huitièmes la Croate Petra Martic (25e mondiale).