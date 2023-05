Serena Williams, enceinte, fait ses débuts au gala du Met

La superstar du tennis mondial, l'Américaine Serena Williams tout juste retirée des courts, est apparue enceinte de son second enfant lundi soir sur le tapis rouge de l'extravagant gala du Metropolitan Museum of Art de New York.

"J'étais si enthousiaste quand Anna Wintour nous a invités tous les trois au gala du Met", a écrit Serena Williams sur son compte Instagram avant d'arriver visiblement enceinte, vêtue d'une robe noire et blanche, à l'une des soirées les plus sélectives de la planète avec son mari Alexis Ohanian.

Le couple a déjà un premier enfant, Olympia, né en septembre 2017.

L'an dernier, Serena Williams, qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem et nombre de médailles d'or aux Jeux olympiques a fait ses adieux au tennis lors de l'US Open à New York.

"Je suis prête à être mère, à explorer une version différente de Serena", avait-elle lancé à l'époque en décrivant dans le magazine Elle les difficultés pour accoucher d'Olympia.