Shah Marai, Khashoggi et d'autres reporters honorés au Newseum de Washington

Le Newseum, musée de l'information de Washington, a rendu hommage lundi aux journalistes tués en 2018 dans l'exercice de leur métier, dont le Saoudien Jamal Khashoggi et le photographe afghan de l'AFP Shah Marai.

Les noms de 22 journalistes, parmi les 80 morts l'an dernier dans le cadre de leurs fonctions selon Reporters sans frontières, ont été ajoutés à un mémorial dédié à l'intérieur de l'imposant bâtiment, situé à proximité du Capitole.

Y figurent notamment ceux de Jamal Khashoggi, journaliste critique du régime saoudien brutalement assassiné au consulat de son pays à Istanbul, et Shah Marai, chef photographe de l'AFP à Kaboul qui a perdu la vie avec neuf autres journalistes lors d'un double attentat à la bombe le 30 avril 2018.

"Le mémorial et cet événement annuel de commémoration nous rappellent à tous que le monde est un endroit de plus en plus dangereux pour ceux qui recueillent et rapportent les informations", a déclaré Gene Policinski, président du Freedom Forum Institute.

Fred Hiatt, éditorialiste au Washington Post, pour lequel collaborait régulièrement Jamal Khashoggi, a confié espérer que justice serait rendue à son ancien confrère.

"S'il peut être assassiné en toute impunité, aucun journaliste n'est à l'abri", a-t-il dit lors de la cérémonie à Washington. "Si le crime peut être commis au sein d'une mission diplomatique, alors aucun endroit n'est sûr".

Le mémorial des journalistes du Newseum comprend désormais les noms de 2.344 représentants du monde de la presse morts depuis 1837 dans l'exercice de leur métier.