Shakespeare triomphe aux Molières, le mouvement MeToo en toile de fond

Quand Shakespeare se taille la part du lion... aux Molières: une version de la comédie "Comme il vous plaira" a remporté quatre statuettes lors de la prestigieuse cérémonie de théâtre, qui a appelé le public à reprendre le chemin des salles essoufflées par deux ans de pandémie.

Cette 33e édition a en outre été rattrapée par la vague MeToo au théâtre, avec un rassemblement auquel ont participé la militante féministe Alice Coffin et l'actrice Adèle Haenel devant les Folies Bergère durant la cérémonie, à l'appel d'un collectif qui dénonce les violences sexuelles et sexistes dans le milieu.

- "Référent violences sexuelles" -

A l'intérieur de la salle, des appels ont été lancés pour faire bouger les lignes. "Vous ne savez toujours pas ce qui se passe à l'intérieur de vos théâtres", a affirmé l'actrice Nathalie Mann, représentant "Actrices et Acteurs de France Associés" sur scène.

Elle a appelé à "nommer un référent ou une référente" pour les violences sexuelles et sexistes dans les institutions théâtrales, comme c'est le cas sur les tournages de cinéma.

Pauline Bureau, qui a remporté le Molière de l'autrice francophone vivante pour sa pièce sur une équipe de football féminin, a rappelé que "18% de l'argent public va à des compagnies dirigées par des femmes" et appelé la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, présente dans la salle, à en faire son cheval de bataille.

L'humour, la comédie musicale et les spectacles féériques l'ont emporté dans le palmarès de cette cérémonie, qui a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation dans les salles.

"Ce n'est pas en restant devant nos écrans à attendre les livreurs de repas que nous triompherons de nos angoisses... C'est en riant ou en pleurant, en partageant nos émotions dans une salle de spectacle", a plaidé la présidente de cette édition, l'actrice Isabelle Carré, au début de la soirée retransmise en différé sur France 3.

Selon des chiffres de l'Association pour le soutien du théâtre privé cités par le journal Les Echos, la fréquentation au premier trimestre 2022 est en retrait de 44% par rapport à 2019.

Malgré le sérieux des thèmes abordés, dont des hommages à l'Ukraine, le maître de cérémonie et humoriste Alex Vizorek a tenté d'injecter de l'humour tout au long de la soirée, lançant d'emblée à la salle: "J'espère que tout le monde a pu rentrer, et que ce n'était pas le Stade de France", en référence aux incidents de samedi.

Des grandes stars nommées, comme Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Laetitia Casta ou Pierre Arditi, sont reparties bredouilles de cette cérémonie, qui avait été organisée sans public en 2020 puis annulée l'an passé à cause du Covid.

C'est la comédie shakespearienne "Comme il vous plaira", dans une version de Léna Bréban, qui a dominé cette soirée, avec quatre statuettes: meilleur spectacle du théâtre privé, meilleure mise en scène dans le privé, meilleure comédienne du théâtre privé (Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier).

Une autre comédie, "Berlin Berlin", sur un couple pendant la Guerre froide qui veut s’enfuir et passer à l’Ouest, a remporté le Molière de la comédie et le meilleur comédien du théâtre privé (Maxime d'Aboville).

Quant à la comédie musicale "Les Producteurs", dans une mise en scène du surdoué du théâtre français Alexis Michalik, elle a remporté deux Molières (meilleur spectacle musical et révélation masculine pour Benoît Cauden).

Le couple de metteurs en scène le plus convoité du moment, Christian Hecq et Valérie Lesort, a raflé deux statuettes (la création visuelle et mise en scène pour un spectacle du théâtre public) pour "Le Voyage de Gulliver", un spectacle qui a enchanté petits et grands en janvier.

Un hommage a également été rendu à Michel Bouquet, figure tutélaire du théâtre et du cinéma français décédée le 13 avril à 96 ans, et un Molière d'honneur a été décerné à un poids lourd de la scène, le comédien Jacques Weber.