Shanghai : face au G7, Chine et Russie resserrent les rangs

Au moment où la Chine et la Russie s'efforcent de resserrer les rangs face aux Etats-Unis, Moscou et Pékin semblent filer le parfait amour. C'est l'image affichée par Vladimir Poutine et Xi Jin Ping à bord du train à grande vitesse reliant Pékin à Tianjing ce 8 juin, signatures à l'appui : plusieurs accords de coopération bilatérale, dans le ferroviaire, le frêt mais aussi le nucléaire.Vladimir Poutine se rendait à Qingdao, dans l'Est de la Chine, où s'ouvre le sommet de l' Organisation de coopération de Shanghai . Ce 8 juin, le président russe recevait des mains de son homologue, la première médaille de l'amitié offerte par Pékin à un ressortissant étranger. Le message affiché : le monde ne tourne pas autour de Donald Trump et avance en dehors de la sphère d'intérêts de Washington. Pékin a déroulé le tapis rouge pour Vladimir Poutine pour sa première visite officielle du début de son 4ème mandat. L'occasion pour les deux dirigeants de proclamer leur amitié profonde, solide, durable, optimisme.Ce samedi, les 2 dirigeants se retrouvent à Qingdao pour le sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y sera question de sécurité internationale et régionale, avec un invité spécial, l'Iran, en quête de soutiens diplomatiques et économiques après la dénonciation de l'accord sur le nucléaire par le président américain.Cela à quelques heures de l'ouverture d'un autre sommet, le sommet tant attendu de Singapour, entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, dont nul ne peut présager l'issue, et qui se tient ce week-end.