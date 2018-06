Shangri-La Dialogue : pleins feux sur la sécurité en Asie

Alors que Donald Trump et Kim Jong-Un sont attendus à Singapour le 12 juin prochain, un autre sommet se tient actuellement dans cette même ville : Le dialogue Shangri-La. Ce forum annuel sur la sécurité et le renseignement en Asie réunit pour la 17e année consécutive les ministres de la Défense et les dirigeants de l'armée américaine et des pays d'Asie-Pacifique, mais aussi certains représentants de pays européens, dont la France.

Un sommet ouvert cette année par l'Indien Narendra Modi, qui souligne l'importance stratégique de l'océan Indien, tandis que la Chine tente de renforcer ses positions. La Corée du Nord reste un bruit de fond dans les conférences, même si un grand nombre de discussions à huis clos, à n'en pas douter, tournent autour de ce sujet majeur.

La question nucléaire en péninsule coréenne est bien sûr à l'ordre du jour, mais également - comme souvent- les tensions entre la Chine et les Etats-Unis dans les eaux contestées de la mer de Chine du Sud.

