"Shazam!" s'empare du box-office nord-américain

A peine sorti, le nouveau film de super-héros "Shazam!" a pris la première place du box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Distribué par Warner Bros, le dernier arrivé sur grand écran de l'écurie D.C. Comics raconte l'histoire d'un adolescent à la recherche de sa mère et placé en famille d'accueil, qui se transforme en super-héros et explore ses nouveaux pouvoirs: Shazam, joué par Zachary Levi (des séries "Chuck" et "La Fabuleuse Mme Maisel").

Le film a récolté 53,5 millions de dollars pour son premier week-end.

Sur la deuxième marche du podium, le film d'horreur "Simetierre", nouvelle adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King et qui vient également de sortir, engrange 24,5 millions de dollars.

Le long-métrage suit une famille qui découvre un mystérieux cimetière dans la région où elle vient de s'installer, et qui va finir par réveiller des forces maléfiques à la suite d'un événement tragique.

Troisième: la version de Tim Burton du grand classique de Disney, "Dumbo", est en chute libre avec 18,2 millions de dollars contre 46 millions pour sa sortie le week-end précédent.

Cette relecture du dessin animé sorti en 1941, qui compte à son casting Colin Farrell, Michael Keaton et Eva Green, raconte l'histoire d'un éléphanteau dans un cirque moqué à cause de ses oreilles trop grandes qui lui permettront tout de même de voler. Il a rapporté 76,3 millions en deux semaines.

Le thriller glaçant "Us" de Jordan Peele est quatrième. Ces péripéties des membres d'une famille américaine qui se retrouvent aux prises avec leurs doubles malveillants, ont généré 13,8 millions de dollars ce week-end et 152,4 millions en trois semaines.

On retrouve en cinquième position "Captain Marvel", dans lequel l'actrice oscarisée Brie Larson incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs. Le film a engrangé 12,4 millions de dollars, pour un total de 373,8 millions depuis sa sortie il y a cinq semaines en Amérique du Nord et plus d'un milliard de dollars dans le monde entier.

Voici le reste du Top 10:

6 - "The Best of Enemies": 4,5 millions de dollars pour sa sortie. Ce film raconte la relation improbable dans les années 1960 entre Ann Atwater (Taraji P. Henson), militante noire des droits civiques, et C.P. Ellis (Sam Rockwell), un responsable du Ku Klux Klan

7 - "Five feet apart": 3,6 millions de dollars (41,5 millions en quatre semaines)

8 - "Unplanned": 3,3 millions de dollars (12,5 millions en deux semaines)

9 - "Le parc des merveilles": 2,2 millions de dollars (42,1 millions en quatre semaines)

10 - "Dragons 3: Le monde caché": 2 millions (156,7 millions en sept semaines)