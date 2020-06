Sidaction: une soirée jeudi pour limiter les dégâts du Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a fragilisé la lutte contre le sida, s'alarme l'association Sidaction, qui appelle aux dons avant une soirée spéciale jeudi pour remplacer son week-end de collecte annuel, annulé pendant le confinement en avril.

"Pendant le confinement, des projets de recherche ont été suspendus, ainsi que des actions de prévention et de dépistage", explique à l'AFP la directrice générale de Sidaction, Florence Thune.

Selon elle, "plusieurs mois ont été perdus" en termes de dépistage et de prévention pour un "public en grande précarité", dont "les personnes migrantes et les travailleurs du sexe".

Traditionnellement organisé sur trois jours, le Sidaction a été annulé cette année à cause de l'épidémie de Covid-19, alors qu'il aurait dû avoir lieu début avril (avec une soirée retransmise à la télévision).

Cela fait planer le risque d'une lourde perte financière, puisque les trois jours de mobilisation avaient permis de récolter 4,5 millions d'euros de promesses de dons en 2019.

Depuis près de 15 ans, le week-end du Sidaction représente environ 30% de la collecte de l'association du même nom, qui recueille des dons toute l'année.

A la place, une soirée unique intitulée "100 ans de comédies musicales : les stars chantent pour Sidaction" se déroulera jeudi, retransmise par France 2.

"Ça n'est qu'une journée mais on espère vraiment que les donateurs seront au rendez-vous", indique Florence Thune.

"Si on ne remonte pas la pente en terme de collecte cette année, on est très inquiets sur le maintien de nos financements à partir de 2021, ce qui pèse à la fois sur des dizaines de projets de recherche et une centaine d'associations dont on soutient l'activité", poursuit-elle.

Cette année, les dons peuvent être faits par internet (www.sidaction.org), par SMS (au 92110, pour un don automatique de 5 euros) ou par courrier (Sidaction, 228, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS).

Le premier Sidaction, le 7 avril 1994, avait permis d'engranger 45 millions d’euros, récoltés pendant 9 heures de direct à la télévision.

La présidente de Sidaction est la chercheuse Françoise Barré-Sinoussi, codécouvreuse du virus au début des années 80 et prix Nobel de médecine 2008. Elle a succédé à l'homme d'affaires Pierre Bergé après le décès de ce dernier en 2017.

La vice-présidente est la chanteuse et comédienne Line Renaud.