Signature de gros contrats lors de la visite de l'émir du Qatar à Washington

Les Etats-Unis et le Qatar ont signé mardi une série de gros contrats dans les secteurs du pétrole, de l'aéronautique et de l'armement pour plusieurs milliards de dollars, lors d'une visite de l'émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani à Washington.

La signature de ces contrats a eu lieu en marge d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le cheikh al-Thani à la Maison Blanche.

Au cours des entretiens, les deux hommes ont réaffirmé leur "engagement à continuer à renforcer leur coopération stratégique de haut niveau" notamment en matière économique, selon un communiqué conjoint cité mercredi par l'agence de presse qatarie QNA.

Le ministère qatari de la Défense s'est engagé à acquérir des systèmes de missiles sol-air NASAMS et Patriot (fabriqué par la firme américaine Raytheon), est-il ajouté dans le communiqué.

Par ailleurs, Qatar Petroleum, la compagnie pétrolière nationale, a annoncé mercredi avoir signé un contrat de huit milliards de dollars (7,1 milliards d'euros) avec l'Américain Chevron Philips Chemical pour construire une usine pétrochimique dans le sud des Etats-Unis.

Cette unité, opérationnelle en 2024, est censée devenir le plus important craqueur d'éthane au monde, avec une capacité de deux millions de tonnes d'éthylène par an, selon Qatar Petroleum.

Le mois dernier, les deux sociétés avaient signé un contrat pour un projet similaire au Qatar, mais sans en dévoiler le coût.

Enfin, la compagnie nationale Qatar Airways a signé un accord d'achat de cinq appareils Boeing 777 (version cargo) et s'est engagée pour une commande auprès du constructeur américain d'avions privés Gulfstream Aerospace.

L'émir du Qatar, dont la visite avait débuté lundi, a également été reçu par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

"Les Etats-Unis et le Qatar sont partenaires, alliés et amis. Nous avons bien l'intention de poursuivre cette amitié", a tweeté le cheikh al-Thani.

Le Qatar héberge la plus importante base américaine au Moyen-Orient et reste un allié clé des Etats-Unis dans la région. Il a accueilli récemment des négociations de paix entre Américains et talibans.

Les Etats-Unis sont des alliés à la fois de Doha et de Ryad, même si leurs relations avec l'Arabie saoudite ont été compliquées par le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018.

L'Arabie saoudite, les Emirats, Bahreïn et l'Egypte ont rompu en juin 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar.

Ils accusent ce dernier de soutenir des groupes islamistes radicaux, ce que nie Doha, et lui reprochent de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran, puissance régionale chiite rivale de l'Arabie saoudite sunnite.