Six jours pour enquiller 3200 km sur un vÃ©lo fixe: Pascal Pich tente le record

Déjà fort de 2 records établis sur un vélo stationnaire (home-trainer), l'ultra-triathlète Pascal Pich a décidé de ne pas s'arrêter là: mercredi il est parti virtuellement de Paris à destination d'Ankara, soit 3200 km à réaliser en 6 jours.

"En fait, je m'attaque au record des six jours sur home-trainer. Donc, je vais pédaler pendant six jours et six nuits pour battre le record du monde qui est de 2923 km", indique le sportif de 54 ans à l'AFP depuis la Foire de Paris où il fait sa tentative.

Pich revient pour la 3e fois à la Foire de Paris. L'année dernière, il avait amélioré son propre record en affichant 3157 km au compteur, sous les encouragements de Michel Drucker, son parrain sportif, qui avait alors lancé: "Jamais 2 sans 3 !".

Cette fois, Pich a choisi de mettre un peu plus de piquant en s'attaquant à un record des 6 jours différent. Alors qu'il avait battu les 2 précédents records sur un vélo à roue libre, il s'emploie cette semaine à signer une performance sur un vélo à pignon fixe. "Il y a un braquet unique avec une roue directement assignée au pédalier. Impossible de s'arrêter sans quoi la roue se bloque", explique-t-il.

Ce nouveau support oblige le champion à pédaler en permanence, ce qui est bien plus exigeant alors qu'il doit y mettre plus de rythme.

"C'est censé être 24/24. L'idée c'est d'arriver dans ce laps de temps à placer une ou deux heures de sommeil de temps en temps, quand le corps en a besoin", dit-il.

Pich a dans son viseur le record établi sur vélo à pignon fixe en décembre 2017 à Paris par un sportif de 61 ans, Philippe Dieumegard, soit 2923 km en 6 jours (144 heures). Mais il veut en plus atteindre les 3200 km.

Dans sa quête, il est soutenu par la Légion Etrangère, au sein de laquelle il est adjudant-chef de réserve au sein du groupement de recrutement. Une équipe du régiment pédalera à ses côtés.

Spécialiste de l'Iron Man (triathlon alliant 3,8 km de natation, 180,2 km à vélo et un marathon, soit une course de 42,195 km), Pich est quintuple champion du monde d'ultra-triathlon (distances multiples de l'Iron man).

Sa 3e tentative des 6 jours sur home-trainer se fait en faveur de l'association Les Anges de la Rue.