Six nations: Cardiff prêt à rugir et rougir de plaisir

Ils attendent tous ça: joueurs comme supporters du pays de Galles sont à un match, samedi (14h45 GMT) contre l'Irlande au Millennium Stadium de Cardiff, chauffé à blanc, de célébrer le 12e Grand Chelem dans le Tournoi des six nations de l'Histoire des "Diables rouges".

Parmi les quelque 80.000 spectateurs, il y en aura un qui aura probablement la gorge plus nouée que les autres: le sélectionneur néo-zélandais du XV du Poireau, Warren Gatland, qui fera ses adieux dans le Tournoi après cinquante matches dans la compétition et onze ans de bons et loyaux services à la tête de la sélection.

Plus d'une décennie qui s'achèvera à la Coupe du monde au Japon à l'automne (20 septembre-2 novembre), et qui a commencé, justement, par un Grand Chelem, en 2008.

Un autre a suivi en 2012, ainsi qu'une victoire dans la compétition l'année suivante. S'imposer samedi permettrait donc au technicien de 56 ans de boucler la boucle, et de partir en beauté avant le crépuscule au pays du Soleil levant.

Ce final en apothéose dans le Tournoi, qui n'aurait pas été possible sans une incroyable remontée en ouverture en France (victoire 24-19 après un retard de seize points à la mi-temps), Gatland, toute une équipe et tout un peuple, l'attendent impatiemment.

"Quand des occasions se présentent, il faut les saisir des deux mains. J'ai dit au groupe qu'une telle opportunité ne se présenterait peut-être jamais de nouveau. Il ne faut pas la manquer", a-t-il lancé cette semaine, persuadé que ses soldats rouges sont prêts pour relever le défi.

"Je n'avais jamais vu un groupe si motivé et excité de jouer un match pour le Grand Chelem", a-t-il ainsi déclaré.

- L'Irlande pour "gâcher la fête" -

Un groupe qui vient d'aligner quatorze victoires de suite, record de l'Histoire de la sélection et qui, après avoir renversé le XV de France, a récidivé contre l'Angleterre, à domicile cette fois, lors de la 3e journée (21-13). Grâce à sa défense hermétique, sa discipline de fer et la précision de son jeu au pied, de pression et d'occupation.

L'Irlande, son cousin celte, constitue probablement une marche aussi haute à franchir pour le pays de Galles que celle avalée face au XV de la Rose.

Le XV du Trèfle (3e, 14 pts), lui aussi entraîné par un Néo-Zélandais (Joe Schmidt) qui partira après la Coupe du monde, est bien décidé à "gâcher la fête" du pays de Galles (16 pts), selon Gatland. Et il lui reste un mince espoir de conserver son titre, mais il lui faut pour cela également compter sur un improbable revers de l'Angleterre (2e, 15 pts) à domicile contre l'Ecosse (17h00).

Les Irlandais se sont d'ailleurs fait une spécialité, ces dernières années, de doucher l'ambiance lors des soirées de sacre auxquelles ils ont participées.

Ils avaient ainsi mis fin à la série de 18 victoires des All Blacks, en novembre 2016 à Chicago (40-29). Puis récidivé quelques mois plus tard à Dublin face aux Anglais (13-9) qui pouvaient, en plus de battre la série victorieuse de la Nouvelle-Zélande, gagner le Grand Chelem dans le Tournoi.

En ouverture de cette 5e journée, le XV de France se déplacera lui en Italie (12h30), contre qui il n'a plus perdu depuis 2013, pour tenter de finir sur une bonne note un Tournoi morose, avec trois défaites, dont deux lourdes en Angleterre (44-8) et dimanche dernier en Irlande (26-14).

L'Italie voudra elle mettre un terme à une série de 21 défaites dans le Tournoi (dernière victoire en févier 2015) et offrir une probable dernière sortie en beauté dans la compétition à son capitaine, Sergio Parisse.

Le programme (en heures GMT)

Samedi

(12h30) à Rome, Italie-France

(14h45) à Cardiff, pays de Galles-Irlande

(17h00) à Twickenham, Angleterre-Ecosse

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Pays de Galles 16 4 4 0 0 89 58 31 0

2. Angleterre 15 4 3 0 1 146 63 83 3

3. Irlande 14 4 3 0 1 94 75 19 2

4. Ecosse 6 4 1 0 3 67 87 -20 2

5. France 6 4 1 0 3 68 104 -36 2

6. Italie 0 4 0 0 4 65 142 -77 0