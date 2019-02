Six Nations: l'Italie sans Parisse contre l'Irlande

Le capitaine du XV d'Italie Sergio Parisse ne participera pas au match de dimanche contre l'Irlande dans le Tournoi des Six Nations après avoir été victime d'un choc à la tête avec le Stade Français, a annoncé mardi la fédération italienne de rugby.

"Après avoir été soumis à une deuxième phase d'examens neurologiques dans la foulée d'une commotion présumée lors du match de Top 14 disputé avec le Stade Français, le capitaine suivra le parcours de reprise prévu par les réglements internationaux", écrit la fédération dans un communiqué.

Parisse, touché lors du match perdu samedi par son équipe face au LOU, restera néanmoins aux côtés de ses coéquipiers, qui se préparent à Rome avant le match de dimanche.

"Très déçu de devoir manquer ce match contre l'Irlande, mais on ne plaisante pas avec la tête. Grand soutien à Leonardo Ghiraldini et à tous les garçons pour ce grand défi", a tweeté le troisième ligne et capitaine italien.

Son absence est un très gros coup dur pour l'équipe d'Italie, au réservoir extrêmement limité et qui compte très peu de joueurs de très haut niveau.

Parisse compte 136 sélections avec l'Italie et a disputé 67 matches dans le Tournoi, un record absolu.

Lors des deux premières journées du Tournoi, les Italiens se sont inclinés 33-20 en Ecosse et 26-15 à Rome contre le pays de Galles.