Six nations: La France "est capable de gagner à Twickenham", estime Dupont

Le XV de France "est capable" de signer sa première victoire à Twickenham depuis 2005 dans le Tournoi des six nations, a estimé vendredi le capitaine Antoine Dupont à la veille d'affronter l'Angleterre de Marcus Smith, un joueur "plus dangereux dans les duels" qu'Owen Farrell.

QUESTION: Vous venez de fouler la pelouse de Twickenham pour l'entraînement du capitaine. Ce temple du rugby anglais inspire-t-il de la crainte?

REPONSE: "On a la chance de jouer dans des grands stades qui ont tous des histoires incroyables. On sait qu'à chaque fois qu'on se déplace, les matches sont compliqués. Encore plus ici, où on n'a pas gagné depuis 2005 dans le Tournoi. On sait à quel point ça va être difficile. Mais on est préparé à jouer ce genre de matches, ce sont les meilleurs à jouer. On a joué deux matches ici (depuis le début de l'ère Fabien Galthié): un dans le contexte différent de la Coupe d'automne des nations (à huis clos), qui s'est fini en prolongation avec une équipe remaniée mais qui aurait très bien pu gagner. L'autre fois on finit à deux points, ça se joue à très peu de choses. Donc on sait qu'on est capable de le faire".

Q: L'Angleterre est-t-elle particulièrement prenable cette année?

R: "Je n'en suis pas vraiment sûr. Il y a deux ans, pas mal de personnes nous donnaient favoris et on avait perdu. Ils ont des joueurs d'expérience et de qualité dans leur effectif. Même s'ils ne sont pas dans leur meilleur rugby, on sait très bien que ce sont des grands joueurs qui sont capables d'élever leur niveau de jeu dans les grands moments et demain (samedi) ce sera un grand moment pour eux. (...) On sait qu'il nous faut gagner demain pour pouvoir prétendre à la victoire dans ce Tournoi après avoir perdu en Irlande".

Q: Que change la titularisation de Marcus Smith à l'ouverture de l'équipe d'Angleterre à la place d'Owen Farrell?

R: "C'est un joueur qui aime beaucoup attaquer la ligne, qui a des qualités qu'on connaît tous dans les duels. Il est un peu moins dans la gestion que peut l'être Farrell. Mais avoir un joueur de l'expérience de Farrell sur le banc va aussi être un atout pour eux sur la fin de match. La stratégie de l'équipe ne dépend pas que d'un seul homme. Les deux peuvent se fondre dans ce qui est demandé par le coach, le jeu au pied, l'occupation, mettre sous pression l'équipe adverse... Smith sait aussi le faire. Il est peut-être plus dangereux sur les duels que Farrell, mais Farrell est très costaud en défense. Ils ont des profils différents".

Propos recueillis en conférence de presse