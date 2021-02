Six nations: la France mène 24 à 3 face à l'Italie à la mi-temps

Le XV de France mène 24 à 3 face à l'Italie à la mi-temps du match d'ouverture du Tournoi des six nations, samedi au stade olympique de Rome.

Les Bleus ont inscrit trois essais par le troisième ligne Dylan Cretin (6e) et les centres Gaël Fickou (27e) et Arthur Vincent (30e). Il s'agit du premier essai au niveau international pour Cretin et Vincent.

L'ouvreur Matthieu Jalibert, titulaire pour pallier le forfait de Romain Ntamack (mâchoire), a ajouté trois transformations (7e, 28e, 31e) et une pénalité (11e) à la France.

L'Italie a dû se contenter d'une pénalité, réussie par son ouvreur Paolo Garbisi (20e).