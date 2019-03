Six nations: le week-end des Bleus: Clermontois contents, Rochelais sonnés

Camille Lopez et Wesley Fofana se sont fait plaisir avec Clermont face à Grenoble (52-17) sans Morgan Parra, forfait au dernier moment, à l'inverse des Rochelais Geoffrey Doumayrou, Uini Atonio et Pierre Bourgarit, écrasés au Racing 92 (50-14) avant leur retour à Marcoussis.

Sur les 7 joueurs du XV de France non retenus contre l'Ecosse (27-10) et pour cette raison mis à disposition de leur club afin d'avoir du temps de jeu, la réaction des Clermontois Lopez, Parra et Fofana, dont la mise à l'écart ressemblait à une sanction, était très attendue.

Parra n'a finalement pas pu jouer, touché à la cuisse. Il est forfait pour le déplacement en Irlande et remplacé par le demi de mêlée de Toulouse Sébastien Bézy. En revanche, Lopez et Fofana ont disputé l'ensemble du match, livrant une prestation convaincante.

Lopez, buteur, a assuré face aux perches (5/5). Seul bémol, il a reçu un carton jaune à 5 minutes du terme. Fofana, très en jambes, n'a pas marqué mais a beaucoup pesé dans la défense adverse, impliqué sur la grande majorité des 7 essais auvergnats.

"Cela fait forcément du bien de rejouer au rugby et quand il y a la victoire au bout, c'est tout de suite plus facile", a commenté Lopez qui a admis vivre "une période compliquée". "Le tout est de le savoir et de continuer à avancer", a ajouté le N.10.

- Samedi noir pour Atonio -

Compliqué, le samedi l'a été aussi pour les Rochelais Doumayrou, Atonio et Bourgarit, dépassés défensivement à l'Arena où ils ont encaissé 8 essais. Atonio a de surcroît dû déclarer forfait dimanche, et sera remplacé par... le pilier droit du Racing Cedate Gomes Sa, rentré en jeu en seconde période à la place de Ben Tameifuna.

Le troisième ligne aile Yacouba Camara a lui redressé la tête avec Montpellier, vainqueur bonifié de Bordeaux-Bègles (37-10).

Bézy, qui a triomphé avec Toulouse à Paris (28-9), établissant un nouveau record d'invincibilité en Top 14 (12 matches sans défaite), et Gomes Sa étaient les derniers attendus dimanche soir à Marcoussis.

Ils doivent poursuivre dès lundi, avec les 29 autres membres du groupe France, la préparation pour le déplacement à Dublin, dimanche 10 mars pour la 4e journée du Tournoi des six nations.

ILS ÉTAIENT TITULAIRES

La Rochelle (3): Geoffrey Doumayrou (80 minutes), Uini Atonio (56), Pierre Bourgarit (62)

Clermont (2): Wesley Fofana (80 minutes), Camille Lopez (75)

Montpellier (1): Yacouba Camara (77 minutes)

Toulouse (1): Sébastien Bézy (79 minutes)

IL ÉTAIT REMPLAÇANT

Racing 92 (1): Cedate Gomes Sa (32 minutes)