Six nations: le XV de France sombre en première période en Irlande 19-0

Deux semaines après avoir relevé la tête contre l'Ecosse (27-10), le XV de France est largement mené à la mi-temps par l'Irlande à Dublin (19-0), dimanche lors de la 4e journée du Tournoi des six nations, dans des proportions sembables à sa déroute en Angleterre il y a un mois (44-8).

Les Bleus, complètement acculés dans leurs 22 mètres et indisciplinés, ont encaissé trois essais, par Rory Best (3), Jonathan Sexton (30) et Jack Conan (37).

Ils ont également perdu deux joueurs sur blessure, Wenceslas Lauret (11e) et Jefferson Poirot (17e).